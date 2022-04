Ser adquiridos por Globant muestra la “maduración” de GeneXus, dijo Jodal

Noticias

Un café en Washington en 2019 durante un evento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “empezó a madurar” el vínculo entre las tecnológicas Globant y GeneXus. Tres años después, el unicornio argentino compró a una de las empresas insignias del sector de tecnologías de la información en el marco de una mayor apuesta de expansión en Asia y Europa por parte de Globant.

De esta manera, los cofundadores de ambas empresas, Guibert Englebienne —Globant— y Nicolás Jodal —GeneXus—, contaron a Bloomberg Línea cuáles son las perspectivas del acuerdo y analizaron qué les depara el futuro a las empresas tecnológicas de la región. Por su parte, Englebienne recomendó que, para crecer, “lo primero es mirar el mercado correcto y lo segundo el largo plazo”, además de enfatizar en que “desarrollar tecnología cada vez más rápido es crucial” en la etapa actual de la industria.

En tanto, el uruguayo dijo al mencionado medio que pasar a formar parte del unicornio de la vecina orilla es “un cambio de escala” para GeneXus. Esta nueva realidad le permitió a su empresa, desde el primer día, acceder a nuevos clientes y, al mismo tiempo, muestra la “maduración” de la industria tecnológica uruguaya, valoró Jodal.

Asimismo, el experto uruguayo contó la génesis del pacto que unió a ambas empresas: “Fue muy cómico. Yo conocía a Guilbert y a Martín Migoya (cofundador de Globant), pero no conocía a otro de los fundadores que es Martín Umarán. En un evento del BID me encontré con otro tipo, que no sabía ni que era de Globant, y de repente había todo un grupo de gente que tenía una opinión y nosotros teníamos la opinión contraria. Entonces empezamos a defender nuestra posición contra el resto, porque teníamos los mismos criterios y eran bastante contradictorios respecto a los demás. Después le pregunté quién era y me dice: soy Martín Umarán, uno de los fundadores de Globant. Ahí nos tomamos un café y empezamos a avanzar. Después nos agarró la pandemia y cambió todo”.

Jodal consideró que la unión entre ambas empresas significa “un endoso importante” a la industria del software uruguaya. Así, tildó a la confianza de Globant en GeneXus de “un motivo de súper orgullo”. A su vez, consultados respecto al monto de la venta, Englebienne indicó que no suelen divulgar esas cifras de dinero.

Finalmente, el argentino opinó que, para crecer a nivel global, otras empresas uruguayas deberían “tener una visión de exportación” e “ir a buscar” mercados “competitivos”. “E muy meritocrático” y se manejan con decisiones “rápidas” y “escala”, insistió el ejecutivo. En ese sentido, apuntó que Uruguay “tiene una ventaja” ya que, al tener un mercado “tan pequeño”, es “inevitable” que nuestros compatriotas “se focalicen en mirar hacia afuera”.

A su vez, Englebienne profundizó en que otra parte importante para lograr un aumento en el mercado global es “mirar en el largo plazo”: “Tener una mirada de que la creación de compañías grandes requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Generar equipos humanos e invertir en el talento es crucial”, aseveró.