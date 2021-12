SEOday 2022: el evento que busca ampliar el conocimiento sobre posicionamiento orgánico

Empresas

El SEOday busca difundir conocimientos en torno al posicionamiento orgánico.

En la última edición hubo más de 130 mil participantes de más de 60 países. Y formaron parte del evento referentes internacionales, como Martin Splitt (Google), Claudio Cabrera (The New York Times) y Lily Ray (Amsive Digital), entre otros. Además, participaron más de 5.000 empresas de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Para este 2022 se espera la participación de speakers referentes de empresas de Latinoamérica y novedades imperdibles.

El evento será online, totalmente gratuito y con charlas 100% prácticas, en la que los asistentes podrán conocer el paso a paso de la implementación de una estrategia SEO.

Sobre el SEOday

El SEOday es el evento SEO más grande de Latinoamérica. Un espacio que surge como una iniciativa para difundir y ampliar conocimientos 100% sobre posicionamiento orgánico.

