Residencias y tiendas de lujo para “alto poder adquisitivo”: los planes para el Enjoy

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JHSF Participações S.A., la empresa que adquirió por US$ 160 millones el hotel Enjoy Punta del Este a través de JHSF Península, emitió un comunicado en el que compartió el primer render de cómo quedará el icónico hotel.

La empresa, que se define como “líder en lifestyle de alto poder adquisitivo en América Latina”, anunció que el hotel de la playa Mansa continuará en operación y “será objeto de una ampliación relevante, con el objetivo de convertirse en un complejo multiuso de alto poder adquisitivo”.

Para ello, JHSF incorporará un centro comercial con aproximadamente 50 tiendas y restaurantes, en su mayoría internacionales, además de un hotel Fasano —que ya tiene una sede a kilómetros de La Barra—, el casino y unidades residenciales, conformando un destino integral alineado con la estrategia global de la Compañía.

“Más que la incorporación de un activo emblemático, esta operación representa un avance en la construcción del ecosistema integrado de experiencias de alto poder adquisitivo de JHSF, en el cual hospitalidad, gastronomía, retail y real estate se complementan de manera sofisticada y consistente, modelo que la Compañía ya ha desarrollado con éxito en sus principales activos. Punta del Este es un destino clave en esta estrategia, con una fuerte sinergia con nuestro portafolio global”, afirma Augusto Martins, CEO de JHSF.

JHSF, controladora del Grupo Fasano, opera en Uruguay desde hace más de 15 años a través del complejo Fasano Las Piedras, un emprendimiento que reúne el Hotel Fasano, amplias áreas residenciales con lotes orientados a un público de alto poder adquisitivo, además de amenities enfocados en hospitalidad, ocio y gastronomía.

La iniciativa se alinea con la estrategia de expansión global del grupo brasileño, que incluye ciudades como Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán.

El pasado 13 de abril, la empresa chilena Enjoy S.A comunicó formalmente la venta de Enjoy Punta del Este por US$ 160 millones al comprador brasileño JHSF Península.

Según agrega el documento, remitido a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, ambas partes firmaron un acuerdo el pasado 10 de abril. A nivel local, la transacción deberá pasar por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay.