República AFAP: galardonada por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad

ESPACIO PATROCINADO

República AFAP fue distinguida como "Empresa de Trayectoria Excelente" por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad por su desempeño. Para acceder a esta distinción, previamente se tiene que haber obtenido por tercera vez el Premio Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. ¿Cómo hace República AFAP para seguir superándose año tras año? ¿Cómo hace una empresa para mantener sus estándares de atención, tener a sus colaboradores alineados y mirar hacia adelante?

Es difícil mantener la excelencia, pero en el caso de la administradora "la mejora continua es una parte ya incorporada en la propia manera de gestionar", cuenta a Montevideo Portal Carlos Matyszczyk gerente general de República AFAP y agrega que "ese es el camino de la organización".



En el caso de este premio, previamente hay que obtener una distinción a nivel nacional: "Nosotros obtenemos esta distinción de "Empresa de Trayectoria Excelente" porque hemos obtenido en tres oportunidades este premio, el Premio Iberoamericano a la excelencia en la gestión. Este es un premio internacional, pero para acceder a él, para postularse, es necesario antes localmente haber ganado el Premio Nacional de Calidad. Y eso también lo hicimos", subraya Matyszczyk.



"Cuando una empresa implanta un sistema de gestión de este tipo se da cuenta que aparecen un conjunto de requerimientos y necesidades que antes no estaban presentes. Y ese sistema de gestión tiene que ser comunicado a toda la organización para integrarlo. Pero las actividades que están desarrollándose en él son actividades que dependen en muchos casos del contexto y como el contexto cambia, aparece otra necesidad. Yo no tengo duda que nuestro mayor gasto energético en los últimos años ha estado vinculado a integrar, a comunicar efectivamente, a darle un buen seguimiento y a reforzar en forma permanente ese sistema de gestión que instalamos"; explica el gerente general de la administradora.

Adaptación en tiempos de Covid-19



La comunicación interna tiene un valor central para que todo esto funcione y esto tuvo un nuevo desafío con la emergencia sanitaria: "Teníamos planes que no eran aptos para ser desarrollados en este nuevo marco de funcionamiento y entonces lo modificamos. Aprendimos cómo esos contextos nos obligarían a cambiar nuestra estrategia. Y en todo caso, eso es lo que aplicamos particularmente desde el 19 de marzo, dado que nos llevó seis días tener a toda la empresa operando a distancia", detalló.



Con respecto a la transición, Matyszczyk resaltó la importancia del sector TIC: "Esa gente en esos seis días que yo defino del 13 al 19, donde teníamos el 80 por ciento de la empresa funcionando en forma remota y el 100 por ciento de los procesos operando, no tuvimos que sufrir en ningún momento consecuencias de una discontinuidad de la operación. Pero la gente de tecnología e información fue fundamental porque se remangaron e hicieron lo que esperábamos de ellos en realidad".



La cultura de hacer las cosas bien



En ese proceso de adaptación, Matyszczyk resalta que el éxito está dentro de la cultura de la organización a la que llanamente denomina: "la cultura de hacer las cosas bien".



"Para adaptarse a esta nueva manera de trabajar, la clave es la cultura de la organización. Y yo leía hace poco en alguna publicación de la Harvard Business Review, que lo que se decía de aquellas empresas que mejor transitaron esta situación, este cambio grande de forma de trabajar, fueron las empresas que tenían ya implantada una cultura de cómo hacer las cosas bien, que su cultura de hacer las cosas bien ya estaba desarrollada".



Y es así porque las organizaciones desarrollan su cultura en base a los valores, básicamente, que definen como valores fundamentales y que son "vividos naturalmente por todos los componentes de la organización, por todas las personas de la empresa todos los días". Cuando esos valores comprometen a las personas "con la calidad, con la innovación, con la mejora continua, con la excelencia, surge una cultura que se define de la manera más fácil y más sencilla y es la cultura de hacer las cosas bien, sin ponerle nombre raro", remarca el gerente general de República AFAP.



Esa cultura en la que insiste Matyszczyk, a la que se ha adaptado todo el equipo de República AFAP, es percibida también por los clientes y por el resto de los uruguayos: "Las encuestas de satisfacción que hacemos nos dan un grado de satisfacción muy elevado y esto apunta a uno de los stake holders, pero también están los otros involucrados. ¿por qué? Porque cuando una empresa se gestiona bien aparecen un conjunto de resultados: bienes y servicios de buena calidad, salarios dignos, desarrollo de capital humano, dividendo razonable para el accionista, sustentabilidad de la operación... Que son todos resultados que impactan en los distintos grupos de interés de la empresa. Pero no impactan solamente ahí, también impactan en toda la sociedad. Y por eso es tan importante que las empresas funcionen bien en la sociedad, porque el impacto que tienen las empresas en la sociedad, será bueno o será malo dependiendo de cómo se gestiona".



El ingeniero analizó esta cultura dentro de las empresas nacionales. "En Uruguay existen más de 200,000 empresas registradas en el Banco de Previsión Social. Naturalmente, la mayor parte de ellas son empresas chicas, empresas unipersonales en muchos casos o en la mayoría de los casos. Pero también existe un conjunto de empresas que se puede considerar medianas o grandes para el tamaño de Uruguay. Y, sin embargo, son muy pocas las empresas que han recorrido formalmente estos caminos que venimos describiendo de buena gestión, tal vez menos de doscientas. ¿Cómo sería nuestro país si, por ejemplo, las 5.000 empresas de mayor tamaño estuvieran comprometidas seriamente con estas prácticas buenas de gestión? Tendríamos un país distinto, un país definitivamente mejor".



La práctica de la cultura



Esta "cultura de hacer las cosas bien" que ha llevado a República AFAP a recibir nuevamente una distinción por su calidad y trayectoria tiene efectos palpables, como el respeto entre las personas, el valor de la organización y el logro de satisfacer las expectativas de los diferentes grupos de interés. "Y esto es en el caso nuestro un respaldo financiero, un respaldo importante, un buen respaldo de los accionistas, por ejemplo. Es un buen servicio tanto a la hora de administrar los fondos como a la hora de resolverle problemas a ese afiliado en el presente. Un servicio que por otra parte tiene cobertura a nivel de todo el territorio nacional, un muy buen equipo de personas. Un equipo de personas cuidadosamente seleccionado y cuidadosamente capacitado. Un precio razonable como contraprestación a esos servicios", especifica Matyszczyk.



Lograr que un equipo de 230 trabajadores -entre ellos muchos estudiantes universitarios que ofrecen servicios a tiempo parcial- adhieran a una cultura de estas características y mantengan a la empresa año tras año siendo reconocida a nivel mundial, para quienes llevan la delantera es motivo de orgullo.

"Las empresas que consiguen llegar a desarrollar este tipo de organización y este tipo de cultura, con relaciones saludables para ella, son empresas exitosas. No hay duda, son empresas exitosas", cierra el gerente general de República AFAP.



El premio



El Premio Iberoamericano de Excelencia en la Gestión es un "premio de premios", al que solo pueden presentarse aquellas organizaciones que hayan ganado previamente el Premio Nacional de su país o dispongan de un reconocimiento de carácter internacional.

República AFAP ha sido reconocida por tercera vez con el Premio Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, razón por la que en 2020 se le otorga el galardón "Empresa de Trayectoria Excelente".

La administradora es la segunda empresa de Uruguay que ha obtenido este reconocimiento luego de que la empresa Teyma lo obtuviera hace seis años, y la única de Iberoamérica en el sector financiero. Asimismo, estas dos empresas uruguayas son las únicas del sector privado que lo han obtenido en toda la historia de la premiación. Esto coloca a República AFAP en un grupo muy selecto de empresas de clase mundial.

El Premio Iberoamericano de la Calidad es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq).



Está basado en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión y tiene como objetivos:

• Reconocer la excelencia de la gestión de las organizaciones premiadas en el contexto internacional y con ello contribuir a que la comunidad iberoamericana sea considerada un entorno de calidad, donde encontrar los mejores proveedores, aliados y oportunidades de inversión.

• Estimular el desarrollo de las organizaciones iberoamericanas, ofreciendo un modelo que permite compararse con organizaciones excelentes a nivel internacional.

• Promover la autoevaluación y la focalización hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente y de las partes interesadas.

• Difundir las mejores prácticas de las organizaciones ganadoras y con ello facilitar la mejora de otras organizaciones.

Este reconocimiento enorgullece a todos los colaboradores de República AFAP y refuerza su compromiso de trabajar en el proceso de mejora continua de su gestión.