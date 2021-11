Renault prepara la llegada en 2022 del Arkana híbrido y el Kwid 100% eléctrico

FYIADV

ESPACIO PATROCINADO

La marca de vehículos francesa Renault presentará el año entrante en Uruguay el Arkana híbrido y el Kwid 100% eléctrico, según anunció Lucas Bellieud, director de Importaciones para Latinoamérica de Grupo Renault.

Bellieud, quien trabaja hace más de 20 años en la firma, dijo que Grupo Renault viene apostando desde hace años a los autos híbridos y eléctricos. “Ha sido uno de los primeros constructores en invertir de forma masiva en toda la energía eléctrica. Para nosotros, esta aceleración que vemos de los mercados hacia la electrificación es una evolución natural y una oportunidad, porque tenemos toda la legitimidad como marca de ocupar un espacio importante en este nuevo mercado”, afirmó. En ese sentido, destacó que Renault es la marca que más autos eléctricos ha vendido en Uruguay.

Es evidente que el cuidado del medioambiente motiva esta evolución hacia la electrificación pero manejar un auto eléctrico, explicó, no implica perder el placer de conducir. “Por el contrario. Hay autos eléctricos que generan un placer de manejar increíble porque brindan una sensación de potencia muy fuerte, con un silencio que es de verdad impresionante. La idea es que este movimiento hacia lo eléctrico sea positivo también en el andar, no solamente para cumplir con un objetivo de bajar las emisiones de CO2”, manifestó.

Desde 2016, año en que Grupo Santa Rosa comenzó a representar a Renault en Uruguay, la marca ha crecido a más del doble en su participación de mercado. En esa transformación influyó la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de la red de concesionarios y una apuesta a la calidad en el proceso de la compra.

“Pero además, creo que el Grupo Santa Rosa está a la vanguardia en el comercio electrónico, ya que invirtieron en una plataforma desarrollada por ellos mismos y en un tiempo récord, donde el cliente puede hacer todo el proceso de compra 100% en línea”, expresó.

Bellieud llegó a Uruguay para conocer al equipo de Grupo Santa Rosa, que representa a la marca en el país. En su estadía se avocó a recorrer el salón de Renault ubicado en el centro de venta de automóviles Car One y a conocer la red de concesionarios del fabricante francés en Uruguay.

Con respecto al centro comercial Car One, que ofrece una gran variedad de servicios a sus visitantes, dijo que en comparación al estándar mundial “está en el best in class. Es una infraestructura impresionante muy bien montada y con una filosofía de negocios integrada que es muy interesante”.