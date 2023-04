Randstad presentó la primera investigación de empleo basada en la valoración de empleados

Espacio patrocinado

"Enamorarse de la marca". Bajo este lema giró el evento celebrado por Randstad Uruguay el jueves 27 en el Club de Golf de Punta Carretas.

Allí se presentó, por primera vez en Uruguay, el estudio independiente en empleo y marca empleadora más importante a nivel mundial, que ya se ha realizado en 32 países.

El mismo se basó en una encuesta representativa de público conformada por 2000 personas uruguayas entre 18 y 65 años. Lo que se refleja es cuáles son los factores que consideran más importantes al momento de elegir un sitio para trabajar. Se tomaron en cuenta a las 75 empresas locales que son las principales empleadoras.

“Lleva 23 años haciéndose y creemos que en Uruguay tenía que estar presente, al igual que en el resto de los países, y más en este momento en el que tenemos escasez de talento, donde hay un cambio de paradigma sobre todo en las generaciones más jóvenes", dijo a Montevideo Portal Andrea Ávila, CEO de la consultora de trabajo Randstad para Argentina y Uruguay.

Las prioridades a la hora de buscar un empleo han cambiado. "Hace diez años el primer factor era el salario, pero con el transcurso del tiempo y con el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral el ambiente de trabajo empezó a tomar mayor preponderancia hasta llegar al primer puesto”, agregó.

Durante la presentación se mostraron los cinco criterios fundamentales mencionados por las personas encuestadas. Luego del ambiente, sigue la seguridad laboral, el salario y beneficios, la posibilidad de desarrollo profesional y el equilibrio entre la vida familiar y laboral.

En la muestra el peso mayor lo tuvieron las personas entre 25 y 40 años porque son el grupo que "presenta más movilidad laboral". Un dato que llama la atención es por qué se ha consultado a personas que ya están en edad próxima a la jubilación y Andrea Ávila explicó a Montevideo Portal que se trata de una población a tener en cuenta porque son “formadores de opinión en la familia y porque cada vez se trabajan más años".

Captación de talentos: uno de los grandes desafíos

Uno de los puntos mencionados como críticos es que en algunos sectores hay más puestos por cubrir que personas calificadas, y en otros como en IT hay mucha competencia. “La atracción de las nuevas generaciones tiene que tener una mirada diferente. Solemos confundir que las nuevas generaciones no asumen compromiso porque no lo manifiestan de la misma manera que generaciones anteriores, y lo cierto es que tienen el mismo nivel o más, pero se vive de otra manera, más en el aquí y ahora”, afirmó Ávila.

Además, señaló que invertir en una propuesta de valor consistente y trabajar en una marca empleadora reduce los costos reales y logra retener a las personas.

Por su parte el director de Ranstad Uruguay, Juan Pablo Lara, destacó que "estamos en un momento de transición donde las personas buscan más equilibrio" y comentó que las nuevas generaciones cambiaron incluso desde el momento de realizar la entrevista laboral, pidiendo más información relacionada con el ambiente, los compañeros, los horarios, algo que antes se esperaba a saber en una etapa más avanzada del proceso.

Juan Pablo Lara moderó un espacio con representantes de marcas reconocidas como Nestlé, Mondélez y Montes del Plata.

Valeria Pardal, CEO de Nestlé, comentó en este sentido que uno de los objetivos que se plantean es mostrar la marca de forma atractiva y transmitir lo que realiza para acompañar a los consumidores en todas las etapas de la vida.

Tomás Gabino, director del área cono sur de la empresa Mondélez (conocida por productos como Milka u Oreo) resaltó la necesidad de transformar a la marca y tener como premisas básicas el "conectar, colaborar y compartir".

Por su parte Diego Wollheim, gerente general de Montes del Plata, hizo hincapié en que de lo más complejo es atraer talento para trabajar en el interior del país y que es necesario "enamorar con el propósito".

"La gente quiere sentirse bien, autorrealizada. Que el domingo de tarde estén felices porque saben que al otro día van a estar bien en el trabajo. Ese es mi objetivo", aseguró.

"Siempre debe ser congruente con la cultura organizacional. No se puede vender lo que no se es, proyectar la expresión de la marca sin que esto sea vivido y replicar modelos lleva al fracaso”, dijo a Montevideo Portal Andrea Ávila, CEO de Randstad Uruguay.

Facundo Ponce de León, filósofo y comunicador, estuvo disertando sobre cómo ha cambiado la noción del tiempo y la necesidad de entender que hemos llegado al "fin del paradigma productivo" tal cual se ha entendido tradicionalmente. Puso el foco en la importancia de escuchar y vivir las experiencias para tener una mayor comprensión y acercamiento.

En esta línea, los y las participantes pudieron experimentar durante el evento de espacios con realidad virtual midiendo sus pulsaciones ante distintos estímulos con música y sintiendo la adrenalina al subir a una montaña rusa.

Las empresas premiadas

Scotiabank obtuvo el primer premio al haber conseguido mejor puntuación por parte de las personas encuestadas. El segundo lugar llegó para IBM y el tercero para Megalabs. Las empresas mejor valoradas pertenecen a los rubros de IT y banca.

A partir de los resultados de la investigación de Employer Branding de Randstad Uruguay se les ofreció a las empresas un informe en el que se detalla la puntuación que obtuvieron en cada aspecto y recomendaciones.

Los resultados de esta investigación, la primera de este tipo que se realiza en Uruguay, se pueden consultar en la web.