Punta del Este y Montevideo amplían vuelos y fortalecen la conectividad regional

Empresas

La industria aérea uruguaya alcanza un nuevo hito con la expansión de rutas y frecuencias anunciada por Aerolíneas Argentinas, que operará vuelos inéditos y refuerzos clave desde Brasil y Argentina hacia el Aeropuerto Internacional de Punta del Este durante la próxima temporada estival.

Este anuncio se da en el marco de la política de cielos abiertos impulsada por Uruguay, que promueve un régimen de libertades del aire y ha facilitado la llegada de nuevas operaciones aéreas y mayor competitividad.

Nuevas rutas desde Brasil

A partir del 25 de diciembre, la aerolínea operará dos vuelos semanales entre San Pablo y Punta del Este (jueves y viernes, con retornos domingos y lunes). También iniciará una nueva ruta con Porto Alegre desde el 26 de diciembre, con dos frecuencias semanales (viernes y sábado, retornos sábados y domingos).

Refuerzos desde Argentina

Desde Buenos Aires, la empresa ampliará su oferta a 28 vuelos semanales hacia Punta del Este —cinco más que en la temporada anterior—, y sumará dos vuelos semanales desde Córdoba a partir del 1° de enero, apuntando al turismo proveniente del interior argentino.

Estas novedades permitirán captar mayor demanda regional y consolidar a Punta del Este como hub turístico durante los meses de verano.

“Esta ampliación confirma a Punta del Este como una puerta de entrada al país. Es un ejemplo del impacto de la política de cielos abiertos”, señaló Guillermo Pagés, gerente general del aeropuerto.

Montevideo también fortalece su puente aéreo

Por su parte, Montevideo incrementará a 16 las frecuencias semanales del puente aéreo con Buenos Aires, con dos vuelos adicionales respecto al año anterior. Esta conexión es vital para el turismo, los negocios y la integración regional a lo largo de todo el año.

La combinación de nuevas rutas en Punta del Este y el fortalecimiento del puente aéreo desde Montevideo refuerzan la posición de Uruguay como punto estratégico en la conectividad aérea del Cono Sur, ampliando las posibilidades de desarrollo para el sector turístico y empresarial del país.