Policía de Nueva York cierra 7 furgones que servían de alojamiento de Airbnb

"Los agentes de la Patrulla de Carreteras del Alguacil estuvieron ocupados esta semana incautando siete furgonetas presuntamente fraudulentas y registradas ilegalmente, que se utilizaban como alquileres de Airbnb en varias calles de Manhattan", aseguró un breve comunicado difundido a través de la cuenta de Twitter del cuerpo de seguridad.

Según el diario The New York Post, estos alojamientos rodantes eran alquilados por precios inferiores a 100 dólares la noche Una de las furgonetas, situada en el barrio del East Village en el sur de Manhattan, se anunciaba como una acampada en una espaciosa autocaravana en Nueva York y ofrecía espacio para tres personas con una habitación, una cama y un baño compartido. Según el anuncio, que ya no puede consultarse, esta furgoneta tenía una puntuación de 4,67 sobre 5, tras 78 evaluaciones.

"Amo viajar y explorar el mundo. Soy fanática de las casas pequeñas y únicas. ¡Tengo la esperanza de compartir una parte de la experiencia de la vida en la furgoneta con todos los viajeros!", escribía la anfitriona Nancy al ofrecer el alojamiento. Tras observar algo extraño en los vehículos a través de las cámaras de tráfico de la Policía, como que su matriculación había expirado cinco años atrás, comenzó una investigación, según dijeron fuentes de la Policía dijeron a The New York Post. Tras la investigación, la oficina del Sheriff de Nueva York decidió retirar siete vehículos, de los cuales cinco se encontraban en el East Village.

En base a EFE