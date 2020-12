Paganza se apoya en su liderazgo y transforma el mercado local de pagos móviles

FYIADV

ESPACIO PATROCINADO

Las sugerencias de los fieles clientes hicieron aumentar, año a año, los usuarios del servicio. Si alguien te veía con una factura en la mano surgía inmediatamente el consejo amigo: "pero hace todo con Paganza!". La app, no solo con gran aceptación por parte del público, sino que líder en pagos móviles según el Reporte de Pagos Minoristas del Banco Central del Uruguay, se consolidó y preparó para dar ahora un nuevo paso: la nueva versión transforma el mercado local de los pagos móviles con la posibilidad de enviar dinero a cualquier contacto del celular, tenga o no Paganza, estableciendo además un hito sin precedentes en la región.



Parece hecha como a la medida de estos tiempos que corren: pagos rápidos, sin contacto y con la seguridad y respaldo de una empresa de tecnología uruguaya regulada por el Banco Central del Uruguay.



Según comentó Marcelo Lanfranconi, cofundador de Paganza: "se viene trabajando en este proyecto hace más de un año, atendiendo a los pedidos de los usuarios que sugerían resolver también otro tipo de pagos".



Ya te lo mando



Hoy en día son más de 1000 servicios públicos y privados que se pueden abonar con Paganza a través de una cuenta bancaria o de una billetera electrónica prepaga. Esta nueva versión, además, posibilita el envío de dinero a cualquier contacto desde el celular y fortalece algunas de las características más valoradas por los usuarios, como el análisis del historial de consumos del usuario y los recordatorios de vencimientos.



Sobre el envío de dinero, Lanfranconi explicó que se hace en forma inédita en el mercado dado que la persona que recibe "no necesariamente debe tener la aplicación", "a partir de un mensaje de WhatsApp elige dónde quiere retirar el dinero: en una cuenta bancaria, en su billetera móvil o en efectivo".



Con esta nueva versión Paganza deja de ser una solución de pago de facturas y se transforma en una plataforma integral de pagos móviles proyectando cerrar el crecimiento del año 2020 con 50.000 usuarios activos.



También la pueden utilizar quienes no tengan cuenta bancaria o prefieran no vincularla ya que la billetera electrónica lo permite. Esta es una cuenta prepaga digital que se puede abrir dentro de Paganza gracias a la licencia que tiene como emisor de dinero electrónico otorgada por el Banco Central del Uruguay.



Entro y salgo



La otra novedad, está vinculada al pago en los comercios en donde, según detalla Lanfranconi "el usuario no toca dinero, evita las largas filas y permite agilizar la dinámica de comercio". Esta modalidad, ideal para estos tiempos, es a través del código QR.



Siguiendo la tradición de la marca, la usabilidad es prioritaria: "nosotros queremos que la tecnología no sea una frustración, sino todo lo contrario", comenta Lanfranconi.

Cabe recordar, que la aplicación tiene un grado de satisfacción muy alta entre sus usuarios con 80 puntos en el índice NPS (Net Promoter Score), y como consecuencia tiene una retención de usuarios cercana al 100% mensual, lo que confirma la confianza de quienes usan el servicio.



La aplicación es gratuita y la nueva versión ya se encuentra disponible en Google Play, App Store y la Galería de Huawei.