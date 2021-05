ONU Uruguay, Moweek y Universidad ORT lanzan el premio “Moda Sostenible”

Noticias

Estudiante, emprendedor o marca establecida: todas y todos fueron convocados a presentarse en este innovador premio en el mercado de la moda y el diseño uruguayo. Se trata de un galardón que buscará premiar a la moda sostenible en Uruguay, reconociendo a las empresas que hoy están aplicando este tipo de posturas sustentables con beneficios membresías, y reconocimientos exclusivos.

La presentación del Premio a la Moda Sostenible se realizó el pasado jueves 6 y contó con la participación de Virginia Suárez, asesora de alianzas y financiamiento para el desarrollo de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en Uruguay (ONU); Mariana Muzi, coordinadora académica de modas de la Facultad de Comunicación y Diseño de ORT y Sofía Inciarte, gerenta de Moweek, emblema de la industria de la moda nacional con 10 años de existencia y dos ediciones por año.

La idea, según las expositoras, es generar compromiso y motivación en una industria que, a nivel mundial, tiene serios problemas de contaminación, derechos humanos, condiciones laborales y mecanismos industriales de trabajo, pero que al mismo tiempo nuclea a uno de cada seis trabajadores del planeta.

Moweek acaba de terminar su edición Invierno 2021. En ella puso todo su foco en la idea de sustentabilidad y hacer énfasis en la necesidad de cambio de paradigma que necesita este sector. Desde esa necesidad surgen la alianza con ONU Uruguay y ORT, para crear un Premio que incentive y comprometa a la industria de la moda uruguaya en este camino que ya se vislumbra a nivel mundial.

El evento fue conducido por Macarena Algorta.

Moda sustentable y alianzas. "A la hora de hablar de moda sustentable es fundamental tener tres grandes puntos en cuenta. Un punto económico, un punto social y un punto medioambiental. De nada sirve hablar de sustentabilidad si no se tienen en cuenta la unión de estos tres focos", dijo Algorta en la apertura del evento.

En caso de contar con uno o con dos, podemos hablar de una marca con el foco puesto en ser sustentable, pero para poder hablar de sustentabilidad tienen que estar los tres presentes, es por ello que hacemos el lanzamiento de los primeros premios anuales enfocados en la moda sustentable", añadió.

A su turno, Mariana Muzzi dijo estar muy feliz "de integrar esta gran alianza".

"Estamos trabajando con una inquietud en común: premiar la labor y las acciones de las empresas del sector moda que hoy están apostando a esta modalidad. Queremos que mas empresas se sumen", agregó.

"Desde la Universidad ORT estamos trabajando en acciones que hoy nos destacan a nivel internacional, "The Impact Ranking 2021" nos ha destacado nuevamente entre las universidad del mundo que genera acciones sostenibles y desde nuestra escuela de diseño estamos trabajado desde hace mucho tiempo en este mismo sentido", agregó.

También alertó sobre el impacto ambiental de esta industria y que como "agentes de cambio" las tres organizaciones tomaron esta iniciativa "para concientizar y trabajar en acciones más sostenibles" el "principal objetivo" de esta alianza y del premio.

Tomar conciencia y aprender. Para Virginia Suárez, de ONU Uruguay, "esta es una alianza increíble que pretende buscar lo que está atrás de los ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible".

"Uno podría pensar que son objetivos a cumplir, pero en realidad los ODS son herramientas de trabajo que nos hacen pensar como estamos haciendo las cosas, y eso requiere transformaciones profundas.

La Agenda 2030 a que nos comprometimos son herramientas que nos pone a ver como trabajamos en pobreza, en medio ambiente, en trabajo decente, etc. Son indicadores: lo que no se mide no se puede mejorar. Es una revolución: es una nueva forma de hacer las cosas y cambiar como seres humanos. Los ODS son eso: indicadores que nos ayudan a mejorar", indicó, poniendo el marco de esta iniciativa.

Suárez destacó el interés de Naciones Unidas Uruguay en participar activamente de esta iniciativa. Sostuvo que en 2018 "ONU declaró una emergencia ambiental en la industria de la moda".

"Lo hizo porqué es una de las industrias más contaminantes en la huella de carbono, una de las mayores consumidoras de agua y además mundialmente destacada por malas prácticas en cuanto a derechos humanos", agregó. Y es eso lo que desde ONU Uruguay se pretende comenzar a cambiar en el mercado uruguayo.

Para Suárez es "un tomar conciencia tanto a nivel de empresas como de consumidores de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir".



Por su parte, Sofía Inciarte de Moweek destacó que este es un camino de aprendizaje y por eso se juntaron "con organizaciones que saben".

"En esta semana empezamos por elegir una marca que represente todo esto que queremos fomentar, y ahí elegimos hacer la campaña con Don Baez. Su elección de trabajar la lana sin teñir, esa elección propia es lo que me parece mas destacable. Ahí es donde Moweek quiere poner la mira: tenemos que elegir este camino", sostuvo.

"Ya no es si hago o no algo sustentable: es: qué estoy haciendo para ser sustentable", añadió.

El Premio: Para esta primera edición cada organización otorgará a la empresa o marca ganadora los siguientes beneficios:

• Un año de membrecía al la red local del Pacto Global, donde podrán ser parte de la iniciativa de empresas hacia la sostenibilidad. Prioridades de desarrollo, espacios de diálogos, herramientas concretas, dialogo con el gobierno, indicadores y datos. (Naciones Unidas Uruguay)

• Beneficios especiales en cursos, seminarios y programas del Centro de Formación y Actualización Profesional de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad ORT Uruguay.

• Exoneración del costo fijo para la participación en la próxima edición de MoWeek Online de Primavera Verano 2022 y la creación de video para mostrar proceso de producción y pilares de moda sostenibles de la marca.

Para saber más de esta iniciativa podés completar este formulario.