Netflix lanzará servicio con publicidad antes y durante el contenido: qué países incluye

A partir de noviembre, Netflix finalmente lanzará un nuevo nivel con publicidad por solo unos pocos dólares al mes.

La empresa anunció un nuevo nivel básico, con anuncios programados, para lanzarse el próximo 3 de noviembre por US$ 6,99 en Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, México, España y el Reino Unido.

Una pequeña selección de programas y películas no estará disponible para los suscriptores de Basic with ads debido a las restricciones de licencia, en las que Netflix dice que está trabajando actualmente, según informó el sitio The Verge.

Cada uno de los anuncios se ejecutará entre 15 y 30 segundos, además de colocarse antes y durante los programas. En tanto, los suscriptores en este nivel no podrán descargar contenidos en sus dispositivos y la calidad de video tendrá un límite de 720p/HD.

En una conferencia de prensa, los ejecutivos de Netflix detallaron que harán una alianza con Nielsen para proporcionar a los anunciantes datos que se publicitarán a través de la plataforma Nielsen One.

La nueva medida que toma Netflix se explica, en parte, por la caída de más de un millón de suscriptores en Canadá y Estados Unidos que sufrió la empresa a comienzos de este año.

