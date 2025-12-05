Netflix compra Warner Bros Discovery por 83.000 millones de dólares

Empresas

En un movimiento que sacude a toda la industria audiovisual global, Netflix anunció la compra de Warner Bros Discovery por una suma cercana a los 83.000 millones de dólares, en lo que ya se considera la operación más grande del sector desde la fusión Disney-Fox en 2019.

Con esta adquisición, Netflix se hace con uno de los catálogos más valiosos del mundo, que incluye marcas históricas como Warner Bros Pictures, CNN, DC Studios, Discovery Channel y el prestigioso servicio de streaming HBO Max, además de derechos sobre franquicias emblemáticas como Harry Potter, Game of Thrones, Friends, Batman, The Big Bang Theory y Dune.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado conjunto difundido este viernes por ambas compañías, donde se indica que la operación aún está sujeta a la aprobación de organismos reguladores de competencia, en especial en Estados Unidos y la Unión Europea.

Una respuesta al nuevo tablero competitivo

El movimiento de Netflix busca consolidar su liderazgo en el streaming frente a una competencia cada vez más agresiva, marcada por las inversiones de Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ y plataformas emergentes apoyadas por estudios tradicionales o grandes conglomerados tecnológicos.

El interés de Netflix en Warner Bros Discovery no solo responde a la amplitud del catálogo, sino también a la capacidad de producción, los derechos deportivos en vivo que maneja Discovery y el valor de marca asociado a HBO, históricamente considerado como un estándar de calidad en la televisión por suscripción.