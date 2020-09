Microsoft y SAP impulsan la transformación digital de empresas en el sur de Latinoamérica

Noticias

El 23 de septiembre se llevará a cabo el SAP Solutions on Azure: Live Session, evento virtual para presentar los alcances del programa.

Microsoft y SAP continúan su alianza estratégica a través del programa EMBRACE, donde ayudan a las empresas en su camino de transformación digital mediante la migración de los clientes de SAP ERP hacia SAP S/4HANA en la plataforma de Microsoft Azure, con prácticas recomendadas específicas de la industria, arquitecturas de referencia y servicios integrados en la nube.

El 23 de septiembre a las 11:30 se llevará a cabo el SAP Solutions on Azure: Live Session, evento virtual con trasmisión en vivo para presentar los alcances del programa, la propuesta de valor conjunta para mejorar la agilidad de las empresas y poder adaptarse a la nueva realidad y responder a la demanda cambiante del mercado.

Entre los temas que se abordarán, estarán importantes insights de la migración hacia la nube como las conclusiones de un reciente estudio de Forrester: "El Impacto Económico Total de SAP S/4HANA" y el InfoBrief de IDC llamado "SAP S/4HANA y las Oportunidades para TI", donde destacaron los 6 casos de negocio más importantes para migrar hacia esta solución donde la reducción de costos de TI (67%) y la iniciativa de transformación digital (58%) son los escenarios más identificados.

"Hoy, la transformación digital en las empresas es más necesaria que nunca con el trabajo remoto dominando las industrias, ya que ahora la vida digital es y seguirá siendo la configuración por defecto para muchas personas. SAP S/4HANA con Microsoft Azure ayuda en muchas áreas de trabajo, desde permitir el trabajo en casa, lidiar con la nueva y cambiante demanda de los clientes, enfrentar la presión disruptiva sobre las cadenas de suministro, las finanzas, Recursos Humanos, los viajes de negocios, y muchas otras funciones." afirmó Roberth Minga, Cloud Lead Microsoft South Región.

Evento con acceso gratuito

El encuentro virtual contará con la participación de expertos de SAP y Microsoft que han apoyado a empresas de diversas industrias en sus procesos de migración con soluciones innovadoras acerca de las tecnologías para sus estrategias de negocio y de IT como: Roberth Minga Vallejo, Cloud Lead Microsoft South Region; Claudia Boeri, SAP General Manager South Región; Giovanna Cortez Microsoft General Manager South Región; Pablo Grasso, SAP Cloud and Innovation Lead y Pablo Campos Senior Cloud Solution Arquitect. Asimismo, tendremos la participación especial de Erika Acosta CIO de Centria contando su experiencia corriendo SAP on Azure.

De esta forma, Microsoft y SAP se basan en un compromiso en conjunto de simplificar y modernizar las jornadas de los clientes hacia la nube a través de la tecnología SAP S/4HANA para ofrecer simplicidad, experiencia, seguridad, conformidad con estándares internacionales y soporte unificado. Regístrate en el evento virtual de SAP Solutions on Azure: Live Session aquí para conocer más sobre SAP Solutions en Azure.