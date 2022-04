Más allá de los tractores: John Deere se consolida en la Inteligencia Artificial

Empresas

Asociada indisolublemente al trabajo agrícola, la estadounidense John Deere lleva doscientos años en actividad y es un verdadero ícono de su sector. De hecho, actores como Ashton Kutcher y George Clooney, que poco o nada tiene que ver con la maquinaria agrícola y su uso, son conocidos por ponerse el gorrito verde de la empresa.

Lo que no todos saben es que hoy en día John Deere se destaca más como una empresa de tecnología agrícola que como un mero fabricante de tractores. Y, a juzgar por cómo van las cosas en 2022. En un artículo publicado en el sitio especializado The Next Web, el analista Tristan Greene vaticina que en los próximos quince años, Deere se transformará por completo en una compañía de inteligencia artificial (IA).

Durante décadas, John Deere (JD) invirtió mucho dinero en robótica y tecnología para equipos autónomos. A fines de la década de 1990, la compañía adquirió la empresa emergente de GPS NavCon con la esperanza de construir sistemas de conducción satelital para sus tractores

En unos pocos años, JD logró desarrollar un sistema que tenía una precisión de unos pocos centímetros: los sistemas GPS anteriores podían tener una desviación de varios metros.

Luego, la compañía se asoció con nada menos que la NASA para crear el primer sistema de rastreo GPS basado en Internet del mundo.

En otras palabras: el camino hacia los vehículos autónomos modernos fue sembrado y labrado por los tractores John Deer y la NASA hace décadas, afirma Greene.

Ahora, la empresa cuenta con numerosos tractores, vehículos y otros equipos inteligentes que ofrecen características que van desde la asistencia al conductor con manos libres hasta la identificación y erradicación autónomas de malas hierbas.

Pero el cambio reciente a la autonomía ha posicionado a la empresa para ser un elemento importante en el sector de la tecnología de IA.

Jorge Heraud, vicepresidente de autonomía y automatización de John Deere, habló con Greene sobre el futuro de la IA en la compañía.

Según el ejecutivo, uno de los objetivos es superar la fase de conducción asistida para llegar a la de la maquinaria 100% autónoma, que puede ser dirigida desde fuera del vehículo con una aplicación.





De hecho, y gracias a la inteligencia artificial, los tractores, sembradoras y cosechadoras podrían recorrer los campos y hacer su trabajo con poca o nula intervención humana. En ese sentido, y trabajando sobre terreno conocido, serían capaces de esquivar por sí mismos pozos, grietas y obstáculos.

La idea de Deere es “automatizar todo lo que tenga motor en una granja”, una revolución que podría ser un hecho antes del final de la corriente década, según Heraud.