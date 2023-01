Marco Moscardi de Learninc: “Bienvenida la era de la Cobotización”

Espacio patrocinado

Hace tiempo un ingeniero amigo me dijo algo así como “la inteligencia artificial no es más que programación tradicional, pero mucho más rápida y con más volumen de info”. Por otro lado, hemos escuchado a personas como Elon Musk decir que no conocemos el alcance de la IA y sus potenciales daños.

Nosotros en Learninc estamos investigando todas las herramientas posibles para generar más contenido de relevancia y mejores experiencias para nuestros alumnos. Personalmente, debo confesar que después de 20 años en la docencia más tradicional no siempre logro comprender el alcance de las nuevas tecnologías y sus potenciales usos.

Así fue como decidí ir directo a la fuente, y le pregunté a la recientemente estrenada IA Chat GPT —la cual pensaba que sería el rol del IA en el futuro de la enseñanza de idiomas— y esto fue lo que me dijo:

La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en nuestras vidas y su uso en la enseñanza de idiomas no es una excepción. Los avances en IA han permitido desarrollar programas y aplicaciones que pueden ayudar a mejorar la capacidad de una persona para aprender un idioma nuevo.

Una de las principales ventajas de utilizar la IA en la enseñanza de idiomas es que puede personalizar el proceso de aprendizaje para cada individuo. Los programas de IA pueden analizar el progreso del estudiante y adaptar el contenido y el ritmo del curso en consecuencia. Esto puede ayudar a mantener a los estudiantes motivados y comprometidos con el aprendizaje del idioma.

Otra forma en la que la IA puede ayudar en la enseñanza de idiomas es mediante el uso de chatbots. Los chatbots son programas de IA que pueden simular una conversación humana y pueden ser utilizados como compañeros de conversación virtuales. Estos chatbots pueden ser una herramienta valiosa para que los estudiantes practiquen el idioma y mejoren su habilidad para comunicarse en el mismo.

Además, la IA también puede ser utilizada para mejorar el proceso de corrección de errores. Los programas de IA pueden analizar el trabajo de los estudiantes y señalar errores gramaticales y de pronunciación. Esto puede ser particularmente útil para los estudiantes que están aprendiendo el idioma por su cuenta, ya que les permite obtener retroalimentación inmediata y precisa sobre su progreso.

En resumen, el uso de la IA en la enseñanza de idiomas puede ser una herramienta valiosa para mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso de aprendizaje. Puede personalizar el contenido del curso y adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, brindar compañía virtual para la práctica del idioma y proporcionar retroalimentación precisa sobre el progreso del estudiante. A medida que la tecnología de la IA continúa desarrollándose, es probable que su rol en la enseñanza de idiomas siga creciendo y evolucionando.

¿Ustedes que piensan, están de acuerdo con Chat GPT? ¿no les resulta increíble que esta IA haya escrito este texto? Yo soy muy optimista con lo que se da a llamar cobotización, que es cuando los humanos aumentamos nuestras habilidades utilizando inteligencias artificiales para facilitarnos ciertas tareas.

En Learninc estamos experimentando con el uso de chatbots y muy pronto estaremos estrenando uno que brindará ejercicios diferenciados a los alumnos, según su nivel y su asistencia a clase.