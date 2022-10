LEARNINC Podcast

LearnINC: dar y recibir feedback, cómo no huir de él y aplicarlo en tu equipo

¿Cómo te sentiste la última vez que recibiste un feedback? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el extremo de darlo?

Si, te entendemos: hay algo en “feedback” –dar o recibirlo– que nos pone incómodos, y en consecuencia, muchas veces, le huimos. En este episodio de The Everything Else, Vera y Mer se meten de lleno en el agujero negro del feedback y proporcionan algunos tips prácticos para hacer que funcione para tu equipo.

Escuchalo, practicá tu inglés y contanos qué te pareció –si, queremos tu feedback.