Las semanas de 7 días y las jornadas de 18 horas de este ejecutivo de Cisco





Para muchos ejecutivos, ascender a la cima de la jerarquía corporativa conlleva claras ventajas: oficinas en esquina, altos salarios y la capacidad de dirigir la estrategia en tiempo real. También significa que el trabajo siempre está presente.

Para el director de producto de Cisco, Jeetu Patel , esa realidad se traduce en trabajar siete días a la semana, normalmente comenzando alrededor de las 6 de la mañana y, a veces, extendiéndose hasta pasada la medianoche. Sin embargo, incluso con jornadas maratonianas, Patel insiste en que su versión del equilibrio solo funciona porque establece límites estrictos.

Su primera regla: nada de reuniones antes de las 9 de la mañana, a menos que la invitación provenga del director ejecutivo Chuck Robbins o de la junta directiva de Cisco. Esas primeras horas, antes de que salga el sol, le dan tiempo para planificar sus objetivos y centrarse en el trabajo de alto impacto.

“Seleccionar los problemas de mayor calidad que quieres resolver es el 90% de la batalla”, declaró Patel a Fortune . “Porque la calidad del problema que eliges resolver es directamente proporcional al resultado que obtendrás”.

Incluso con una agenda apretada, Patel reconoció que el equilibrio no es estático. Hay épocas en la vida en que los asuntos personales exigen más atención, y eso está bien. Por ejemplo, antes del fallecimiento de su madre en 2023, pasó ocho semanas a su lado en el hospital, sin apenas trabajar.

Tienes que encontrar la manera de asegurarte de que te funcione, y tienes que asegurarte de que quienes te rodean piensen que está bien, y tienes que crear ese sistema tú mismo. No creo que nadie más pueda crearlo por ti.

El trabajo suele ser lo primero, pero con dos excepciones

Incluso en las semanas en las que Patel trabaja 18 horas al día, hay una persona que puede sacarlo del trabajo: su hija de 14 años.

“Sigo trabajando siete días a la semana, pero mi hija puede venir a cualquier reunión y pedirme lo que quiera; puede entrar sin cita previa”, dijo. “No tiene que tocar la puerta. Puede acercarse en cualquier momento”.

Patel adopta el mismo enfoque no negociable para mantenerse saludable, incluso si admite que no es una rutina perfecta.

“De hecho, siento que mi propia salud es importante, más importante que cualquier otra cosa”, declaró Patel a Fortune . “Y si lo haces bien, puedes cuidar de tu familia y trabajar. Pero si priorizas tu salud, creo que con el tiempo eso se deteriorará rápidamente”.

La rutina de ejercicios de Patel es modesta (intenta hacer al menos 20 o 30 minutos por día), pero la constancia es su objetivo principal porque no hay dos días iguales en los negocios.

“Hay momentos en que fluctúo de peso y me siento fatal conmigo mismo”, dijo. “Luego intento meterme de lleno. Ahora mismo, estoy en un punto intermedio. No estoy en muy buena forma, pero tampoco en un estado terrible. Solo hay que asegurarse de ir adaptándose”.

Los líderes tecnológicos trabajan las 24 horas, pero los trabajadores quieren equilibrio

Para Patel y otros ejecutivos tecnológicos, las largas jornadas laborales suelen ser una necesidad. La feroz competencia, los rápidos ciclos de producción y el ritmo de innovación dejan poco margen para el tiempo de inactividad. La idea de conciliar la vida laboral y personal suele considerarse una aspiración más que una posibilidad.

Francine Katsoudas, directora de personal, políticas y propósito de Cisco, escribió en 2021: «No existe una línea divisoria entre el trabajo y la vida. El 'equilibrio' desapareció hace años», abogando en cambio por equipos y líderes empáticos, especialmente en lo que respecta a la salud mental.

Sin embargo, los trabajadores más jóvenes podrían tener una opinión diferente. El informe Workmonitor 2025 de Randstad reveló que la conciliación de la vida laboral y personal es el factor principal que los talentos consideran en su trabajo actual o futuro. Alrededor del 83 % de los encuestados la consideraron una consideración clave, justo después de la seguridad laboral, y el salario ocupó el tercer lugar con un 82 %. En los 22 años de historia del estudio, es la primera vez que la conciliación de la vida laboral y personal ha superado al salario como incentivo.

Por su parte, Patel se muestra escéptico sobre equilibrar todo, si no estuviera ya claro en su agotadora agenda de trabajo.

"En mi opinión, la calidad de vida y el equilibrio entre la vida laboral y personal no están distribuidos de manera uniforme", dijo.

Esta historia apareció originalmente en Fortune.com