La pesadilla de la generación Z en materia de contratación se centra en la discriminación

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo expresó sin rodeos tras el recorte de tipos de la Fed el miércoles: los recién graduados están sintiendo la presión. En su rueda de prensa, afirmó: «Se están observando algunos efectos de la IA, pero no es el principal factor que la impulsa». A pesar de un análisis reciente de Stanford que revela que, desde finales de 2022, los trabajadores jóvenes han experimentado una disminución relativa del 16 % en el empleo, una fuerza más discreta podría ser aún más perjudicial. El jovenismo, el conjunto de estereotipos y prácticas que tachan a los trabajadores más jóvenes de poco fiables, perezosos y desleales, ha superado cualquier otro tipo de discriminación por edad, y sus impactos económicos son alarmantes.

Este es el panorama general. Los trabajadores jóvenes han perdido terreno en comparación con las cohortes de mayor edad desde 2022, y aproximadamente la mitad de los empleadores afirman a los investigadores que los solicitantes jóvenes "no están preparados para el trabajo". En un informe, el 93 % de los jóvenes afirmó haber recibido un trato negativo por edad en el trabajo, y más de uno de cada cuatro afirma que esto les hizo cuestionar la posibilidad de trabajar. En Estados Unidos, las protecciones federales contra la discriminación por edad, bajo la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo, comienzan a partir de los 40 años, lo que deja a la Generación Z en una situación legal vulnerable.

El resultado es un cambio estructural más discreto dentro de las empresas. Los puestos de entrada se están reduciendo a medida que las ofertas de empleo aumentan gradualmente hasta exigir de tres a cinco años de experiencia, y el primer peldaño, que antes formaba a los principiantes, está desapareciendo.

El riesgo es considerable. Considere que, en tres a cinco años, la demanda interna se reducirá y volveremos a 2022, cuando la movilidad laboral se disparará. Ahora las empresas pagarán más para atraer nuevo talento, con plazos de contratación más largos y primas más altas para retener a los equipos internos. La Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos estima el coste medio por contratación en torno a los 4.700 dólares, y mucho más alto para los especialistas difíciles de contratar.

Fuera de los sectores centrados en la IA, el sector de los trabajadores administrativos también está reduciendo la entrada. En finanzas, seguros y servicios profesionales y empresariales, los empleadores se inclinan por contrataciones con experiencia y una proporción cada vez menor de puestos que requieren menos de tres años de experiencia . El mismo análisis muestra que el empleo de "trampolín" junior se está erosionando en marketing, operaciones comerciales y atención al cliente . En resumen, este cambio afecta a todo el sector de los trabajadores administrativos, no solo al tecnológico.

Una investigación conjunta de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y la Escuela Wharton de Pensilvania documenta el aumento significativo del "jovenismo", con sentimientos explícitos menos favorables hacia los adultos jóvenes que se traducen en prejuicios en el lugar de trabajo. En una conversación con el investigador principal, Stéphane P. Francioli, este compartió que, en un cambio sorprendente, los datos mostraron que el edadismo era notablemente mayor entre los adultos jóvenes de veintitantos años que entre los grupos de mayor edad.

“Los adultos más jóvenes están experimentando un mayor endeudamiento, empleo inseguro y un acceso reducido a la vivienda, y la IA puede exacerbar aún más la precariedad de los trabajadores jóvenes”, dice Francioli.

El mito de la pereza

La caricatura de la Generación Z como perezosa y pretenciosa es a la vez atemporal y nueva. Los adultos han creído durante mucho tiempo que los "jóvenes de hoy" son peores que otras generaciones. Se espera que cada generación se oponga al statu quo, pero a nadie le gusta que lo hagan.

Hoy en día, los datos sugieren que realmente es más difícil para las generaciones más jóvenes.

El sesgo se ve ahora amplificado por plataformas siempre activas que premian el contenido negativo y hacen que la indignación parezca omnipresente. Hoy en día, la adultez temprana es más difícil de afrontar, con mayores costos, roles de entrada inestables y etapas posteriores de la vida, por lo que la Generación Z busca estabilidad, salud mental y flexibilidad.

Los compañeros de trabajo mayores a menudo malinterpretan estas prioridades como un menor esfuerzo. En realidad, ocurre lo contrario. Encuestas a gran escala muestran que la ambición se expresa a través de múltiples fuentes de ingresos y un enfoque en el desarrollo de habilidades. Transamerica informa que el 59% de la Generación Z tiene un trabajo extra.

En el entorno laboral, los gerentes suelen justificar el cambio con la IA. Las herramientas ahora pueden absorber algunas tareas básicas, por lo que el primer paso parece menos necesario. Sin embargo, la mejor evidencia hasta la fecha apunta a una reasignación de tareas más que a una eliminación de puestos de trabajo, lo que aumenta la importancia de la supervisión, la retroalimentación y la capacitación real. Si el personal directivo delega el trabajo rutinario al software, alguien aún necesita aprender cómo funciona el sistema, por qué ocurren las excepciones y qué juicios preservan la confianza del cliente. Ese aprendizaje solo ocurre si hay principiantes en la sala. El análisis de Burning Glass describe la IA como un acelerador que se suma a la reducción de personal y la contratación con aversión al riesgo, no como una causa única.

La presión se extiende más allá del trabajo. En una entrevista para " ¿Por qué estamos aquí? Creando una cultura laboral que todos desean" , Anna, una profesora de primer año con deudas estudiantiles y un segundo empleo, me lo explica claramente: "¿De qué sirve? Tendré 40 años antes de poder comprar una casa, o quizá ni siquiera entonces".

Los adultos jóvenes están posponiendo decisiones importantes de su vida, como comprar una casa o formar una familia, debido a las dificultades económicas derivadas de la deuda estudiantil y la menor oferta de oportunidades laborales. Esto se correlaciona con la disminución de las tasas de fertilidad, que han caído drásticamente en los últimos años; el Reino Unido acaba de registrar su nivel más bajo registrado .

Las prácticas, una vía de acceso clave, también son menos fiables. Los empleadores extendieron menos ofertas de tiempo completo a sus becarios del curso 2023-24 que en años anteriores. La tasa media de ofertas cayó al 62 %, la más baja en más de cinco años, lo que situó la tasa de conversión general por debajo del 51 %, según el Resumen Ejecutivo de Prácticas y Cooperativas 2025 de NACE .

Nada de esto significa que la IA sea irrelevante. Powell fue claro al afirmar que "no es el principal factor que la impulsa", lo cual es una distinción importante, no una negación. La mejor interpretación es que la IA se complementa con las decisiones de personal y las normas de contratación que subestiman el talento joven. Cuando las empresas reducen los puestos de entrada y aumentan los requisitos de experiencia, sacrifican la comodidad a corto plazo por la vulnerabilidad económica a largo plazo. Con el tiempo, aumenta la rotación de personal, se agota el tiempo para cubrir puestos y se pierde conocimiento institucional a medida que los veteranos se marchan.

Hay soluciones que no requieren nuevas leyes ni presupuestos multimillonarios:

Publica ofertas de empleo de nivel inicial con requisitos realistas. Utiliza criterios basados ??en habilidades en lugar de requisitos mínimos inflados de experiencia.

Reconstruir el puente entre la pasantía y el empleo y ser transparente sobre los objetivos de conversión.

Crear aprendizajes más allá de los oficios, en éxito del cliente, operaciones de datos y operaciones de ingresos, con supervisión real y un plan de estudios claro.

Brindar apoyo integral que ayude a quienes ingresan a un primer empleo a persistir durante los meses más difíciles, incluidos estipendios de transporte, tutoría estructurada y recursos de salud mental.

La cultura es el multiplicador. La apertura, la disciplina que trata a los jóvenes como contribuyentes en lugar de riesgos, se correlaciona con una adopción más rápida de herramientas, una retroalimentación más clara y una menor rotación. También contrarresta el mensaje corrosivo de que los jóvenes son una carga.

Inevitablemente, la apertura a cohortes más jóvenes no es benevolencia, sino una estrategia empresarial. Las empresas que adoptan y apoyan a jóvenes talentos experimentan una menor rotación de personal, una adopción más rápida de nuevas herramientas y una mayor disponibilidad de personal para puestos que la IA no siempre puede cubrir.

La IA llegó para quedarse; aún está por verse si reducirá la plantilla o simplemente se convertirá en una herramienta más, como el correo electrónico o el chat en equipo. Pero culpar exclusivamente a la IA de la desaparición de los empleos de nivel inicial ignora una verdad más costosa. Cuando se descarta a los jóvenes por prejuicios hacia la edad, las empresas compran más mano de obra en el mercado libre a precios superiores, aumenta la rotación de personal, se filtra el conocimiento tácito y la innovación se ralentiza.

Se estima que la Generación Z constituirá aproximadamente un tercio de la fuerza laboral mundial para 2030. Marginar a una generación es costoso, más aún cuando la causa es el sesgo.

