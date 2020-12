La UE y el Reino Unido logran un acuerdo sobre su relación tras el Brexit

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido lograron este jueves cerrar un acuerdo sobre su relación tras el Brexit, a solo una semana de que el 1 de enero la legislación comunitaria deje de aplicarse en territorio británico, informaron a Efe fuentes europeas.

El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró el acuerdo con un escueto mensaje y una fotografía suya en las redes sociales.

"Se ha alcanzado un acuerdo", escribió Johnson sobre una foto de él sentado en una mesa con los brazos alzados, los pulgares hacia arriba y una amplia sonrisa.

Está previsto que el primer ministro comparezca en breve ante los medios de comunicación en Downing Street, sede de la jefatura del Gobierno, para explicar los detalles del pacto.

EFE

