Jodal tras venta de GeneXus: “Es una apuesta fuerte a la industria uruguaya del software”

El CEO de la tecnológica que fue adquirida por Globant dijo que la transacción implica que “la tecnología uruguaya se use cada vez más en el mundo”.

Por Aníbal Falco

Tras haber sacudido este miércoles el espacio noticioso empresarial con la noticia de que la gigante tecnológica Globant adquirió la plataforma de low-code uruguaya GeneXus, Montevideo Portal mantuvo una breve conversación con uno de los fundadores de una de las empresas tecnológicas más importante del país, que, tras esta transacción, se proyecta y potencia globalmente.

Nicolás Jodal, que tuvo durante parte de la pandemia una mayor exposición mediática de la habitual debido a que GeneXus fue la empresa responsable de desarrollar la aplicación CoronavirusUY y también el sistema de agenda de vacunación contra la covid-19, destacó a Montevideo Portal que este nuevo hito corporativo para la industria tecnológica nacional representa una oportunidad para que “la tecnología uruguaya se use cada vez más en el mundo”.

A continuación, un resumen de la entrevista brindada por Jodal a Montevideo Portal.

¿Qué reflexión general puede hacer de este acuerdo con una firma tan importante como Globant?

Es un momento súper importante para nosotros. Es un momento que culmina toda una reflexión de hacia dónde va la compañía, hacia dónde va la tecnología. Encontramos el partner que queremos para lo que queremos.

¿Cuál es el objetivo?

Lo que queremos es hacer crecer esto, el uso extensivo de la tecnología de GeneXus en el mundo. Y para eso tenemos a Globant que es lo que nos parece lo correcto, la decisión correcta.

¿El socio ideal?

Hoy lo hablaba con amigos, son esas decisiones que no entran adentro de una planilla de Excel. No se definen en una planilla de Excel, se definen en la intuición, en la emoción. Y mi intuición y emoción me llevan a este camino, que además creo es una apuesta fuerte a la industria uruguaya del software.

Este tipo de operaciones y acuerdos posicionan también la marca Uruguay y su tecnología.

Totalmente. Es más, cuanto más se use GeneXus en el mundo, más se va a posicionar Uruguay en el mundo tecnológico. Uno de los componentes importantes es ese, que la tecnología uruguaya se use cada vez más a nivel global y este es un vínculo fantástico para conseguir eso. Globant es una empresa de origen argentino, que cotiza en la bolsa de Nueva York, tiene 25.000 empleados y factura US$ 1.300 millones.

¿Cuánto tiempo llevó llegar a un acuerdo?

El proceso espinal yo te diría que llevó relativamente poco tiempo, dos o tres meses. Hablar con ellos, acércanos y conocernos más llevó como tres años. Pero el proceso formal (comercial) llevó poco tiempo.

¿Habrá cambios en la forma de operar de GeneXus?

No hay ningún cambio. Vamos a seguir con nuestra autonomía, en el mismo lugar y trabajando igual.

¿Lo que se incorpora es la plataforma y tecnología de GeneXus como una opción más que va a ofrecer Globant?

Exactamente.

¿Cómo explicaría de forma simple lo que hace GeneXus?

Es un software que hace software. Es como si fuera un robot que escribe programas. En vez de que alguien tenga que escribir a mano un programa, GeneXus lo hace automáticamente.

