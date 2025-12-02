Iberia pierde su licencia para volar a Venezuela tras suspender operaciones por seguridad

Empresas

La aerolínea española Iberia recibió la comunicación oficial de retirada de su licencia para operar en Venezuela, tras haber suspendido sus vuelos al país el pasado 24 de noviembre, en línea con la recomendación de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos de no sobrevolar espacio aéreo venezolano.

Según informaron fuentes de la compañía a EFE, la carta oficial llegó el 26 de noviembre, dos días después de que Iberia anunciara públicamente la suspensión temporal de sus operaciones, argumentando que "la seguridad de los pasajeros es prioritaria".

La medida de suspensión, firmada por Edwing José Reyes Martínez, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, afecta también a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra, que recibieron la misma comunicación con fecha 1 de diciembre.

El documento, con membrete del Ministerio de Transportes venezolano y del INAC, contiene un mensaje idéntico para las tres compañías:

“A partir de la presente fecha se suspende de toda actividad aerocomercial a la empresa...”

seguido del nombre correspondiente de cada aerolínea.

La notificación se da en un contexto de alertas internacionales sobre el espacio aéreo venezolano. La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) decidió ampliar su advertencia para no sobrevolar el aeropuerto de Maiquetía (Caracas) hasta el 31 de diciembre, citando riesgos operativos y de seguridad.

Iberia fue la primera aerolínea española en cesar sus operaciones tras la advertencia de la FAA, aunque otras compañías europeas aún evalúan sus opciones ante esta medida, que restringe aún más la conectividad internacional de Venezuela.

Con información de EFE