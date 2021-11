Hola, buscamos programadores. English is a Must!

FYIADV

*Escribe Marco Moscardi director de Inc

B2 hace referencia al Marco Común Europeo de referencia en lenguas, algo así como que tiene nivel Intermedio terminado. Antes, para decir lo mismo, se hablaba de tener aprobado un examen muy conocido por estas latitudes.

El pedido de las empresas es entendible ¿quién no solicitaría a los posibles candidatos tener las habilidades necesarias para la tarea? Pero, en sectores como IT donde faltan miles de profesionales, ¿qué tan probable es encontrar candidatos que cumplan con ese requisito? ¿Qué rol deberían tener las empresas en la formación de sus equipos?

Hace un par de meses vengo trabajando en un informe que implicó relevar información acerca de los niveles de inglés en la población latinoamericana. Para empezar, hay muy poca información que sea de fácil acceso y actualizada, pero con un poco de acá y un poco de allá uno logra hacerse una idea, y les ahorro el suspenso... estamos bastante abajo. Les dejo links al final del artículo.

¿Como está Uruguay? Según el informe de EF Uruguay está en el lugar 51 de 100, pero si vemos el vaso medio lleno, a largo plazo deberíamos ver mejoras; Uruguay tiene plan Ceibal, una innovación increíble, y si bien la carga horaria es muy baja, está logrando que aproximadamente un 80% de los chicos consigan un nivel A2 al finalizar la escuela. Ceibal en inglés es el tipo de política educativa que conduce a mejorar el nivel global de una sociedad en el largo plazo.

Según EF, los países con un dominio elevado de inglés son más justos, abiertos y prósperos: “Hay una relación cada vez más clara entre la conexión de una sociedad con el mundo y el nivel de igualdad social y política que experimentan sus ciudadanos.” Conocer otras realidades y estrechar vínculos extra-fronteras genera, en parte, que lo deseable o aceptable también se vaya globalizando.

En todo el mundo, hay una brecha entre los puntajes de dominio del inglés de los gerentes y los de sus colegas en puestos ejecutivos y el personal. Esto no solo es un tema de inequidad de oportunidades para acceder a cargos ejecutivos, en la práctica, la brecha se amplía pues, debido a sus tareas, los ejecutivos practican mucho más el idioma. Es clave capacitar al personal no solo por el beneficio de la organización, también para generar movilidad dentro de las organizaciones.

“La separación entre los que hablan inglés y los que no, y los trabajos que requieren inglés y los que no, solo va a aumentar, haciendo que las empresas sean menos flexibles y las personas tengan menos movilidad”. Quienes no manejen inglés irán quedando estancados en puestos sin movilidad y menor posibilidad de crecimiento. Saber inglés es esencial para la adaptabilidad.

El informe El aprendizaje del inglés en América Latina en sus conclusiones indica: (…) los esfuerzos en el sistema educativo deben complementarse. Los países también tendrán que recurrir a otras oportunidades de aprendizaje —como academias de idiomas privadas, universidades y el uso de tecnologías— para ofrecer múltiples mecanismos de aprendizaje a la población.

Mientras los sistemas educativos no logren generar una cantidad importante de alumnos preparados, las escuelas de idiomas y las empresas donde trabajamos tenemos un papel relevante para jugar. Nosotros tenemos que estar siempre en la búsqueda de formas actualizadas, flexibles y económicamente razonables. Mientras, el ecosistema empresarial también deberá asumir su rol e incorporar la capacitación permanente si quiere mejorar su competitividad, elevar el nivel de capacitación de su plantilla y así lograr una mayor inserción en el mercado internacional. Las empresas juegan un rol vital en la reducción de la brecha educacional, que en definitiva termina generando beneficios para su equipo y para la sociedad toda. Y no solo beneficios económicos, sino de oportunidades y movilidad social.

Aprender para ser libres. Suena bastante bien, ¿no?

