General Motors dejará de producir Chevrolet Bolt EV y hará camionetas eléctricas

General Motors anunció que la historia de los modelos de auto Chevrolet Bolt EV y Chevrolet Bolt EV compacto, que creó hace siete años, llegó a su fin. La compañía transformará la plata de Orion, Michigan, en una que producirá camionetas eléctricas, indicó la agencia de noticias Bloomberg. Esperan que la planta funcione hasta fines de este 2023.

Según The Verge, la mayoría de los vehículos eléctricos en el mercado a la fecha, los que la gente “realmente quiere comprar porque tienen una cantidad cómoda de espacio y un alcance lo suficientemente largo”, tienen un precio elevado. A pesar de los recortes recientes de Tesla, dice el medio especializado, cuyos autos se dispararon en el precio durante meses antes de que la disminución de la demanda obligara a la compañía a reducir los precios en toda su línea, el precio de venta promedio de un EV todavía era de US$ 58.940 en marzo, según datos de Kelley Blue Book. Eso es casi US$ 15.000 más que el precio de venta promedio de un automóvil nuevo que no es de lujo a gasolina.

Esa es una diferencia de precio suficiente para evitar que muchos posibles compradores consideren un EV, incluso antes considerar la carga y el alcance, dice The Verge. Aunque el Bolt EV y el Bolt EUV de Chevrolet fueron evidencia de que el mercado de los vehículos eléctricos no tenía por qué ser así, al menos hasta que GM anunció que dejaría de producirlos a finales de este año para poder fabricar un montón de camiones eléctricos gigantes.

El Bolt fue (y es, siempre que pueda encontrarlo) el mejor valor en vehículos eléctricos que puede comprar hoy, según el medio especializado. El Bolt EV más pequeño comenzó con un valor de US$27.495; el modelo EUV (un poco más grande) valía US$ 28,795. Eso dio un EV moderno con más de 200 millas de autonomía útil en el mundo real, espacio suficiente para cinco asientos y todas las comodidades modernas y características de seguridad que alguien podría esperar en un auto nuevo en 2023. Además de eso, los Bolts se encuentran entre los pocos vehículos eléctricos que, en Estados Unidos, califican para el crédito fiscal por un total de US$ 7,500 del gobierno federal, que, entre otros requisitos, tiene un límite de precio.