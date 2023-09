Galperin: “Argentina y Uruguay tienen cosas en común, pero muchas distintas también”

Noticias

Montevideo Portal

El fundador y presidente de Mercado Libre, Marcos Galperin, brindó una extensa entrevista al diario El Mercurio de Chile, en la que principalmente respondió preguntas vinculadas a la plataforma de comercio electrónico en ese país y también a la situación de dicho rubro en América Latina.

Reticente a hablar de temas políticos durante las entrevistas, el empresario que está radicado en Montevideo desde hace algunos años, sin embargo, respondió que no cree que vuelva a vivir en Argentina, gane quien gane las próximas elecciones.

Galperin, que volvió a vivir en su país durante la presidencia de Mauricio Macri, se refirió brevemente a las diferencias que hay entre Argentina y Uruguay, para rápidamente cambiar de tema.

“Lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer, entonces, uno no puede andarse cambiando de un día para otro. Si bien Argentina y Uruguay tiene muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también, así que la respuesta es no, no volvería a vivir en Argentina independientemente de quien gane”, dijo el empresario.

El empresario había participado de la Transamérica Expo Center en San Pablo y en ese contexto brindó la nota al diario chileno, según divulgó el economista uruguayo Aldo Lema.

Acá el resto de la entrevista en El Mercurio a @Marcos_Galperin, fundador y presidente de @MercadoLibre. Muy recomendada.

????https://t.co/x4IJx58HD8 https://t.co/nVrx41MMdr pic.twitter.com/FyxlY3dBjZ — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) September 3, 2023

“No volvería a vivir en Argentina, independiente de quien gane las elecciones”: @Marcos_Galperin, fundador y presidente de @Mercadolibre, en larga entrevista con El Mercurio.

????https://t.co/x4IJx58HD8 pic.twitter.com/vP1SFv6qi1 — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) September 3, 2023

Montevideo Portal