Gallo nuevo: brasileño “rey del huevo” compra la principal empresa del rubro en Uruguay

El empresario brasileño Ricardo Faria, conocido como el “rey del huevo”, desembarcó en Uruguay y prevé invertir unos US$ 70 millones en el sector avícola de nuestro país, para alcanzar una producción de un millón y medio de gallinas.

Con ese fin adquirió la firma Prodhin, principal productora de huevos del país. La transacción fue adelantada días atrás por el periodista Juan Dellapiazza en el programa Punto de equilibrio, de radio Carve.

En aquel momento se señaló que estaba acordada la compra de un 37% de la empresa y se negociaba el resto. Ahora, según informa el periódico El Observador, ambas partes ultiman detalles para cerrar la transacción por la totalidad de la firma.

Según publica la web Revista Verde, especializada en temas agropecuarios, Faria es propietario de Global Eggs, un holding de capital cerrado que controla compañías en Brasil (Granja Faria), en Europa (Grupo Hevo) y Estados Unidos (Hillandale Farms).

Con su inversión en el mercado uruguayo, Faría apunta a la importancia del estatus sanitario de nuestro país en el área avícola, lo que tiene incidencia a la hora de acceder a diferentes mercados internacionales de los más exigentes.

La empresa brasileña produce huevos con un total de 20 millones de gallinas ponedoras en el país norteño, y a nivel mundial totaliza 55 millones de gallinas en producción.

Prodhin fue fundada en 1979 y era hasta ahora propiedad de los empresarios Diego Balestra y Ricardo Claramunt. E acuerdo con lo indicado por El Observador, la enajenación obedece en buena medida a la falta de relevo generacional en las familias de los empresarios.

Ricardo Faria estuvo el mes pasado en Uruguay visitó las instalaciones de Prodhin, y se presentó ante el personal como el nuevo propietario. Está previsto que en los próximos días regrese al país, una vez que la transacción sea un hecho.

Como parte de su operativa en Uruguay, el “rey del huevo” adquiriría otras dos empresas locales. La inversión total rondaría los 70 millones de dólares.