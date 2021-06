Fundador de Birra Bizarra acusa a FNC de ser dueña de una cervecería y ocultarlo

Negocios y Tendencias

El fundador y business development manager de Birra Bizarra, Mariano Mazzolla, mantuvo un cruce en Linkedin con la cuenta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), tras realizar algunas acusaciones que vinculan a otro emprendimiento uruguayo dedicado a la elaboración de cerveza artesanal.

Mazzolla escribió en la red social: "Hace dos años que descubrí esta maniobra y lo único que hace Fabricas Nacionales de Cerveza es ocultarlo, mentir sobre esta compra y seguir usando la estrategia de la ‘empresa familiar' para sacar recursos del Estado: primero Agencia Nacional de Desarrollo, hace poco el ministerio de Industria los apoyo con fondos reembolsables. Y eso solo lo logran ocultando que son en realidad parte de una de las empresas más grandes del país".

Posteriormente, Mazzolla arrobó al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y prosiguió su descargo.

"Vamos gente, sean honestos...háganse cargo. No es un delito, lo pueden blanquear sin problema. ¿O realmente necesitan seguir sacando plata del Estado para desarrollar sus marcas? No olviden que cada vez que se los apoya a ustedes dejan a pie a emprendedores que no tienen otra forma de alcanzar sus sueños", expresó Mazzolla, que también hizo referencia a un tuit borrado por la multinacional de cervezas ABInBey (dueña de FNC) compartiendo información sobre la cervecería Oceánica.

Por su parte, desde la cuenta oficial de FNC respondieron a la publicación realizada por el empresario, lo que generó un intercambio con Mazzolla.

"¡Hola Mariano! No hay nada oculto. Oceánica es una cerveza artesanal orgánica independiente, liderada por Agustina y Nicolás. Lo que tenemos con ellos es un acuerdo de distribución, desde hace más de un año. Nos conocimos hace varios años, desde que ellos ganaron el premio de la aceleradora global Eklos de AB InBev que busca todos los años apoyar el crecimiento de emprendimientos sustentables. ¡Saludos!", respondieron desde FNC.

Oceánica es un emprendimiento de cerveza artesanal liderado por Nicolás Collazo y Agustina Olivera, que produce con economía circular cervezas orgánicas, en una chacra de Paraje de las Sierras (Maldonado), según consignó el portal Pinta Daily.

En esa web, que recoge declaraciones de Olivera, se afirma que "desde hace un par de años circula el rumor de que Oceánica había sido adquirida por FNC".

Sin embargo, Olivera sostuvo que el vínculo que tiene la cervecería artesanal con FNC es de distribución comercial, como ocurre con otros pequeños emprendimentos del rubro.

En tanto, a la respuesta en Linkedin ensayada por la FNC, Mazzolla respondió: "Qué bueno que estén con ganas de aclarar... ¿por qué la marca Oceánica estaba registrada en Argentina por Patagonia? Ese acuerdo comercial, ¿incluye a la marca en las exclusividades que piden? Por otro lado, entiendo que al ser partícipe de Eklos se hizo acreedor de un equity fund... ¿eso no significa que Eklos tiene un porcentaje de la marca? ¿FNC o AbInBev no son accionistas de Limensol Company S.A.? Y ¿por qué borraron el tweet? Quedo muy atento de a su respuesta".

En respuesta, FNC manifestó que "los ganadores de Eklos tienen la posibilidad de acceder a capital semilla con un formato de notas convertibles que en este caso aún no se ejecutaron. Nos gustaría invitarte a nuestra cervecería en cuanto la situación sanitaria lo permita para poder conversar en profundidad. Escribinos [sic] por mensaje para coordinar".

Esta afirmación llevó a un nuevo contraataque de parte del fundador Birra Bizarra, que acusó a la FNC de responderle "una de cinco preguntas".

"Es bastante más de lo que esperaba. Como decía en un principio, creo que deberían hacer pública el relacionamiento; no tiene gracia si me lo dicen solo a mí", continuó Mazzolla.

En tanto, según expresó Olivera de la cervecería Oceánica al portal Pinta Daily, dentro del premio Eklos además del capital semilla que obtuvieron, accedieron a la posibilidad de generar "asociaciones estratégicas".

Como resultado de esa asociación, explicó Olivera, en el presente FNC y Oceánica tienen un acuerdo de distribución a través del cual FNC les compra el producto y lo escala en su red de distribución y también lo promociona.