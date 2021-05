Empresas que tengan sede en Uruguay podrán comenzar a vender a través de Amazon

Empresas con sede en Uruguay ahora son aceptadas para el registro de vendedor en Amazon, informó en su cuenta de Twitter la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

"Dados sus más de 300 millones de cuentas de clientes activos en todo el mundo, las empresas pueden aprovechar la escala global de Amazon para hacer crecer su negocio internacionalmente", señala la embajada.

Companies based in #Uruguay are now accepted for seller registration on @amazon! Given their over 300 million active #customer accounts worldwide, firms can leverage Amazon’s #global scale to grow their #business internationally https://t.co/igB6SmpXDh pic.twitter.com/KInN2F6XRx