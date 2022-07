Emirates A380 experimentó una falla técnica durante un vuelo de Dubai a Brisbane

Un Emirates A380 aterrizó en Brisbane, Australia, el sábado, con un gran agujero en el carenado -estructura que produce un contorno suave y reduce la resistencia- de la raíz del ala. No está claro para qué parte del viaje estuvo allí el agujero. En un video que circula en Twitter se puede observar dicho agujero.

Según los informes, hubo una fuerte explosión entre 30 y 45 minutos después del despegue del vuelo que partió de Dubai a Brisbane.

El A380 siguió volando después de la supuesta explosión. A su llegada a Brisbane, la tripulación le dijo al control de tráfico aéreo (ATC) que sospechaban que tenían un neumático reventado y pidieron que los servicios de emergencia estuvieran listos.

El avión aterrizó en Brisbane a las 23:44; el vuelo duró 13,5 horas. Algunos informes señalan que el agujero puede haber sido causado por un tornillo desprendido en el engranaje de morro, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Emirates Airbus A380-800, registration A6-EVK performing flight EK-430 from #Dubai to #Brisbane #michelin Tyre’s doing their best here pic.twitter.com/AYvdqy94ZO

En consecuencia, la aerolínea emitió un comunicado: “Nuestro vuelo EK430 que volaba de Dubai a Brisbane el 1 de julio experimentó una falla técnica. Uno de los 22 neumáticos de la aeronave se rompió durante el vuelo, lo que provocó daños en una pequeña parte del carenado aerodinámico, que es un panel exterior o el revestimiento de la aeronave”.

“En ningún momento tuvo impacto en el fuselaje, armazón o estructura de la aeronave. El avión aterrizó sin problemas en Brisbane y todos los pasajeros desembarcaron según lo programado. El carenado ha sido completamente reemplazado, revisado y aprobado por ingenieros, Airbus y todas las autoridades relevantes. La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación siempre ha sido nuestra máxima prioridad”.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw