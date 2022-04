Elon Musk: "A continuación voy a comprar Coca-Cola para volver a meter la cocaína"

Noticias

Elon Musk, magnate fundador de empresas como Tesla y Space X, estuvo en boca de todos esta semana tras confirmarse que compró la red social Twitter por 44.000 millones de dólares.

El multimillonario aseguró que lo que busca es convertir a la red en una donde se garantice la "libertad de expresión".

Ante las críticas de aquellos que consideran que el cambio puede traer discursos de odio y voces como las del expresidente estadounidense Donald Trump de nuevo a Twitter, Musk ironizó y dijo: "A continuación voy a comprar Coca-Cola para volver a meter la cocaína".

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Más adelante, publicó una foto trucada de su tuit que expresaba "ahora voy a comprar McDonald's y arreglar todas las máquinas de helado" y dijo "oigan, no puedo hacer milagros ok".

Listen, I can’t do miracles ok pic.twitter.com/z7dvLMUXy8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Además, dedicó una publicación a los internautas y los invitó a que "¡Hagamos que Twitter sea lo más divertido posible!".

Let’s make Twitter maximum fun! — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

"La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo donde se debaten los asuntos vitales para el futuro de la humanidad", dijo el nuevo dueño de la empresa en su primer mensaje, acompañándolo de "emojis" de cohetes y corazones.

El pasado martes, el cofundador de Twitter Jack Dorsey consideró que la plataforma debería ser un "bien público", pero se mostró satisfecho por su venta al empresario multimillonario Elon Musk, a quien consideró la "solución" para sus problemas.

Dorsey, que fue consejero delegado de Twitter hasta finales del año pasado y ahora está centrado en su otra compañía tecnológica, Block, reaccionó la noche del lunes a través de un hilo de mensajes a la noticia de que Musk adquiría la empresa por unos 44.000 millones de dólares.

"En principio, no creo que nadie deba poseer o dirigir Twitter. Quiere ser un bien público a nivel de protocolo, no una empresa. Pero en cuanto a resolver el problema de ser una empresa, no obstante, Elon es la única solución en la que confío", sostuvo en un tuit.

Dorsey describió a la red social como "lo más parecido que tenemos a una conciencia global" y aseguró confiar en la "misión" de Musk para "ampliar la luz de la conciencia" y en su meta de crear una plataforma "de máxima confianza y ampliamente inclusiva".

En base a información de EFE