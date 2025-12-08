Empresas

Elecciones de la Caja de Profesionales: cuándo y dónde se vota y quiénes están habilitados

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) realiza este miércoles 10 las elecciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor del organismo.

El horario de votación será entre las 9:00 y las 18:00. Los circuitos de los habilitados a votar en Montevideo estarán ubicados en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel (Cuarto Piso), frente a Plaza Independencia.

La Corte Electoral publicó un buscador de padrón para que los habilitados a votar puedan consultar detalles.

En el interior, habrá centros de votación en diferentes ciudades, cuyo detalle está disponible en el plan circuital que también puede descargarse en el sitio de la Corte Electoral.

El Directorio de la Caja de Profesionales está compuesto por cinco miembros titulares y doble número de suplentes por cada titular. Cuatro titulares y sus suplentes deben ser profesionales en actividad de diferente profesión, siendo elegidos exclusivamente por afiliados activos. El titular restante y sus suplentes deberán tener la categoría de jubilados, electos exclusivamente por los afiliados de esa condición.

Por tanto, en la elección de los representantes de los activos miembros del Directorio serán electores y elegibles los profesionales universitarios afiliados a la Caja que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones al día 28 de febrero del corriente año.

Por su parte, en la elección del representante de los pasivos serán electores y elegibles los afiliados jubilados.





