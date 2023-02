El Boeing 747, la “reina de los cielos”, se despidió con un mensaje dibujado en el aire

Tras 53 años de producción, el último de los Boeing 747 fue entregado esta semana a su comprador, la empresa de cargas Atlas Air.

Según informó el portal View from the Wing, para despedirlo, los pilotos dibujaron la cifra 747 en su ruta de vuelo (desde Paine Field, Seattle a Cincinnati) y colocando una corona encima del número, en honor al apodo con el que se conoce al avión: la “reina de los cielos”.

El avión fue desarrollado originalmente para la mítica —y extinta— Pan Am. El desarrollo fue una apuesta de la compañía y estuvo cerca de llevar a la bancarrota al fabricante. A pesar de eso, alcanzó un gran éxito y terminó con un saldo de casi 1600 aviones entregados.

El avión significó una revolución en los años de la Jet Age (Era de los Jets) por su capacidad de transportar más pasajeros, debido a su fuselaje ancho, sus dos pasillos y su cubierta superior.

“La última “reina de los cielos” despegará con Atlas Air. Gracias 747”, publicó el fabricante.

The last #QueenOfTheSkies will soon take flight with @AtlasAirWW . Stay tuned for the flyaway and a peek at the flight plan that will pay tribute to its legacy. #ThankYou747 pic.twitter.com/piGK3mRIcP

Take a look at the flight path of the last Boeing 747 to be built. On its way from the Boeing factory to KCVG, base for Atlas Air (Callsign Giant), the owner. They drew a crown in the sky, in honor of “The Queen of the Skies“ pic.twitter.com/sWJ7qhhtGR