EE. UU.: DHL recibe oficialmente su primer camión Tesla Semi totalmente eléctrico

DHL Supply Chain recibió su primer Tesla Semi totalmente eléctrico, lo que marca un hito significativo en el compromiso de todo el grupo DHL de reducir las emisiones absolutas de CO2e a 29 millones de toneladas métricas en 2030 y ser cero neto para 2050. La incorporación amplía la flota de vehículos eléctricos Clase 8 de DHL Supply Chain en América del Norte a más de 150, lo que refuerza el liderazgo de la empresa en un transporte más sostenible, según se lee en un comunicado de DHL.

El Tesla Semi se incorpora a las operaciones de DHL tras un exitoso piloto en Livermore, California, donde el camión recorrió más de 5000 km (3000 millas) de rutas regulares. Durante las pruebas, el camión totalmente eléctrico demostró una eficiencia excepcional, con un promedio de 1,72 kWh por milla, transportando un peso bruto combinado de 34 toneladas métricas (75 000 libras) en una ruta de larga distancia de 625 km (390 millas).

“Nuestra prueba piloto del Tesla Semi superó las expectativas, demostrando su capacidad para transportar eficientemente una carga típica de DHL a largas distancias con una sola carga”, afirmó Jim Monkmeyer, presidente de Transporte de DHL Supply Chain Norteamérica. “Integrar el Tesla Semi en nuestra flota es un paso importante para alcanzar nuestros objetivos de descarbonización y ofrecer soluciones más sostenibles a nuestros clientes. Con una autonomía de hasta 800 kilómetros, el Semi abre oportunidades que antes estaban fuera del alcance de los vehículos eléctricos de servicio pesado, y nos entusiasma asociarnos con Tesla para hacerlo realidad”.

Operando ahora desde su nueva sede en el centro de California, el camión recorre aproximadamente 160 kilómetros al día, requiere cargarse aproximadamente una vez por semana y ofrece una autonomía de hasta 800 kilómetros con carga completa. Además, se proyecta que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en 50 toneladas métricas al año.

“DHL ha sido un socio excelente con el que trabajar, y agradecemos su apoyo temprano y continuo al programa Semi. Nos entusiasma apoyar su implementación en Norteamérica, y su experiencia como proveedor logístico de confianza nos ayudará a mejorar aún más el producto para futuros mercados globales”, afirmó Dan Priestley, director de Semi en Tesla.

DHL planea añadir más Semis en 2026 a medida que Tesla inicia su producción en serie, acelerando aún más su transición a una logística de cero emisiones netas. Para los clientes, esto significa menores emisiones en la cadena de suministro y una mayor alineación con sus propios objetivos de sostenibilidad.