Día de la Independencia: Encargada de Negocios de Estados Unidos se despide de Uruguay

Por Jennifer Savage, Encargada de Negocios de los Estados Unidos en Uruguay.

¡Hola a todos! Quiero enviar un afectuoso saludo a todo el pueblo uruguayo.

Hoy, 4 de julio, mi país celebra el 246 aniversario de su Independencia. Son 246 años desde que este milagro que es Estados Unidos, nació en 1776 gracias la visión de un grupo de patriotas y al esfuerzo y sacrificio de toda una nación.

En mí país celebramos esta fecha con hot dogs, hamburguesas, barbecues y fuegos artificiales que tiñen los cielos de rojo, azul y blanco. Son tradiciones que hacen a nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros símbolos.

Cada Día de la Independencia nos invita también a mirar hacia atrás, ver lo que hemos mejorado y entender lo que aún queda por hacer para que nuestra democracia sea cada vez más fuerte e inclusiva. Queda mucho por hacer, en casa y en el resto del mundo, donde avanzamos junto a países amigos y socios como Uruguay.

Es por eso quizás que este festejo tiene un sabor especial para mí, ya que me estoy despidiendo de Uruguay luego de tres años como Jefa y subjefa de misión en nuestra embajada.

Uruguay resultó ser mucho más que lo que esperaba y mi tour de tres años superó ampliamente mis expectativas. Descubrí un país vibrante, discutiendo temas importantes, con una variada agenda y que se encuentra en un momento histórico, haciéndose escuchar en el escenario global. ¡Llegué a Uruguay en el momento justo!

Uruguay es líder en muchas áreas que hacen grande a un país. Y se encuentra tomando decisiones que no son fáciles, con firmeza y convicción. Haciendo oír su voz más allá de fronteras, buscando más oportunidades para su gente. Transformándose.

La buena gestión de la pandemia hizo que Uruguay se destacara en la región y en el mundo.

Uruguay está dando pasos hacia una transformación comercial con ética sustentable, incorporando conciencia ambiental en proyectos agro-industriales y tecnológicos.

Consolida su pujante sector tecnológico con la exportación de innovación y servicios en industria audiovisual, de salud, turismo, zonas francas. Se convierte en hub regional de servicios. ¡Es emocionante estar en Uruguay hoy! Ha sido grato aprender acerca de los múltiples proyectos que con orgullo flamean las banderas de nuestros países, una al lado de la otra, dejando en evidencia la cooperación.

El proyecto para erradicar la Bichera de los campos uruguayos, la instalación de un diálogo interministerial bilateral que permitirá seguir más de cerca las prioridades compartidas, nuestro trabajo en conjunto para combatir la pandemia del COVID, ahora está centrado en la recuperación económica. Las visitas de alto nivel, una atrás de otra en los últimos tres años, reflejan la importancia que tiene Uruguay para los Estados Unidos.

El trabajo ininterrumpido en el desarrollo de prosperidad económica, apoyo a las instituciones democráticas y el establecimiento de alianzas para combatir juntos el cambio climático. Y la convicción del gobierno de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, velando por mejorar la seguridad de sus ciudadanos.

Sin dudas una variada y amplia agenda de trabajo en Uruguay que tiene por detrás años de trabajo, cientos de reuniones, comunicación y entendimiento, planificación e intercambios.

La voluntad de avanzar en áreas comunes reflejan el compromiso asumido por ambos países, hace más de 150 años, de trabajar juntos para buscar soluciones. ¡Qué momento tan importante para estar en Uruguay! Me llevo la sensación de que es un momento de oportunidades y me gustaría que no las desaprovecháramos. ¡Vale la pena estar aquí y ahora en Uruguay!

Sepan que me llevo los mejores recuerdos de este gran país. Agradezco vuestra amistad y hospitalidad y les envío un gran abrazo. ¡Feliz 4 de julio y hasta pronto!