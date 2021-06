DLocal acordó con Amazon y permitirá a vendedores extranjeros trabajar dentro de Brasil

El startup de pagos uruguayo dLocal anunció "un nuevo hito" en su carrera empresarial. Es que la plataforma de pagos, que permite a los comerciantes empresariales globales conectarse con miles de millones de consumidores en países emergentes, presentó un nuevo acuerdo con Amazon, que permite por primera vez a los comerciantes extranjeros vender sus productos en Brasil.

Las ventas se harán en la tienda en línea de Amazon utilizando la nueva solución de mercado de dLocal. "Con dLocal, Amazon ahora puede pagar a sus vendedores internacionales de amazon.com.br su participación en los ingresos en USD. Este acuerdo abre la tienda en línea Amazon.com.br de una manera sin precedentes a los vendedores internacionales, permitiéndoles vender sus productos en Brasil, acelerando tanto el time-to-market como minimizando los costos operativos, permitiendo un acceso más fácil a los clientes brasileños", explicó la empresa en un comunicado.

"Amazon es un pionero en lo que respecta a la innovación del comercio en línea y hoy estamos uniendo las necesidades de los consumidores de comercio electrónico en Brasil con el resto del mundo", dijo el director del negocio LATAM de Amazon, Jean-Gabriel de Mourges.

Por su parte, el vicepresidente senior de crecimiento de dLocal, Michel Golffed, aseguró que este acuerdo "marca un hito importante" para la empresa y su relación con Amazon ya que pasaron de ser un proveedor de soluciones de pago local a desarrollar una compleja integración de soluciones de mercado.

"A través de esta expansión de nuestra relación estratégica, estamos brindando a los vendedores que no están presentes en Brasil por primera vez la oportunidad de acceder al crecimiento explosivo del comercio electrónico de Brasil en el mercado de Amazon. Mientras tanto, los consumidores brasileños tendrán muchas más opciones cuando compren con Amazon", dijo Golffed.

