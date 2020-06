Con presencia de varias autoridades, asumieron los nuevos directores de UTE

Empresas

Cabe destacar que por primera vez en la historia de UTE el directorio estará integrado por dos mujeres.

La ceremonia estuvo encabezada por el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería Walter Verri, el director Nacional de Energía Fitzgerald Cantero y la presidenta de UTE Silvia Emaldi. También estuvieron presentes el Gerente General Carlos Pombo y el ex presidente Gonzalo Casaravilla.



Emaldi, luego de dar la bienvenida a los nuevos directores, se detuvo en los "enormes desafíos que tenemos por delante. Grandes obras para apuntalar el desarrollo y seguir mejorando la calidad del servicio".



"Debemos optimizar el uso de la energía que ya tenemos disponible para llevar un mayor confort a los hogares y mayor capacidad de producción a las empresas", añadió la titular de UTE.

Emaldi exhortó al trabajo en equipo en el nuevo Directorio y fijó como uno de los grandes desafíos mejorar la integración con los países vecinos, buscando un mayor caudal de exportación para la energía generada en el país.



Las fortalezas de la institucionalidad



El Subsecretario Walter Verri destacó la fuerte institucionalidad del acto, simbolizada en la presencia del ex presidente del ente, Gonzalo Casaravilla.

"Esto es ejemplo de una sana administración", dijo. Remarcó la importancia del acuerdo interpartidario que hace una década posibilitó el cambio de la matriz energética, y sostuvo que fue acertado seguir ese camino. Al mismo tiempo ponderó la inversión prevista por el ente para los próximos 3 años: U$S 600 millones.

En tanto Sanguinetti, desde hoy vicepresidente de UTE, sostuvo que "las empresas públicas son parte del entramado del Estado uruguayo, y UTE en particular genera y distribuye riqueza", y exhortó a "adaptarla a los tiempos que corren".



El nuevo director Pées Boz, por su parte, destacó que lleva a UTE en su ADN porque su padre era tallerista en el ente cuando nació. Por esa razón, además de un compromiso político, "este es un compromiso personal para mí".

Cardona, en tanto, manifestó su confianza en que el nuevo Directorio continúe "honrando el acuerdo multipartidario que dio inicio a la revolución que fue el cambio de la matriz energética", y dijo que, por ser la energía eléctrica un derecho, "UTE debe ser competitiva pero también igualitaria".



Acuerdo hacia dónde ir



El Director Nacional de Energía, Fitzgerald Cantero, insistió en el carácter de política pública dado al tema de la energía eléctrica en los últimos años. Cuando se firmó hace una década el acuerdo multipartidario, "estábamos todos de acuerdo hacia donde había que ir", comentó y postuló "un nuevo plan estratégico para los próximos 15 o 20 años".



Fuera del programa previsto, fue invitado a hacer uso de la palabra el Gerente General Cr. Carlos Pombo, quien se encuentra de licencia y pronto dejará su cargo. Pombo dijo que "UTE está volcada a la sociedad", y respaldó su afirmación con datos: "El 74% de la demanda está desde Colonia a Rocha, pero las inversiones en redes más importantes están en el interior del país. Este país le brinda energía como nadie a toda la población, con un costo igualitario para todos los clientes", aseguró.



Pombo sostuvo que Uruguay es el país más electrificado de América, "incluyendo a Estados Unidos y Canadá", y destacó el rol de cuerpo gerencial de la empresa y una "cultura" que permea a toda la institución.

Al finalizar el acto, el ex presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla y la actual titular del ente entregaron una placa a Pombo en reconocimiento a su trayectoria y a sus 28 años como Gerente General.

CV

Julio Luis Sanguinetti Canessa de extracción colorada, ocupará el cargo de vicepresidente. Sanguinetti, es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República y Master in Common and International Law, Georgetown University, Estados Unidos de América. Fue Diputado entre los años 2000 - 2005, en ese período integró la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados y de la Comisión especial sobre "Libertad de Comercio en Uruguay". En el año 2000 presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de Cámara de Diputados.



Por su parte Enrique Sergio Péez Boz, que representa a Cabildo Abierto, es Doctor en Economía en la Universidad de Sevilla, Master en Administración Pública y Macroeconomía por la Universidad de Harvard. Desarrolló su actividad en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas y fue también Gerente General del Banco Hipotecario del Uruguay, entre otros organismos.



Finalmente, la representante de la oposición en el Directorio de UTE será la frenteamplista María Fernanda Cardona Fernández que es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de UDELAR con postgrado en Derecho del Trabajo Aplicado, Instituto de Derecho de la Universidad de Montevideo. Fue asesora jurídica en UTE y ANTEL y desde marzo de 2015 se desempeñó como Directora General de Secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería, cargo que ejerció hasta febrero de 2020.