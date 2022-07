Empresas

Cofundador de Google invirtió US$ 500.000 en Tesla y podría desembolsar US$ 100 millones

Sergey Brin, uno de los primeros inversores de Tesla, puede estar a punto de embolsarse más de 100 millones de dólares al cobrar su participación en el fabricante de automóviles de Elon Musk.

El cofundador de Google y expresidente de Alphabet ha dado instrucciones a sus asesores financieros para que vendan sus posiciones personales en las empresas de Musk, después de que el CEO de Tesla tuvo una breve aventura con la esposa de Brin, lo que lo incitó a solicitar el divorcio a principios de este año, informó el domingo The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con la situación.

The Journal no pudo conocer el tamaño de las inversiones de Brin en los negocios de Musk, o si ya se deshizo de ellos. Tesla y Alphabet no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Insider. Musk ha desestimado las afirmaciones de una aventura como "total BS" en Twitter.

Brin apostó una cantidad desconocida a Tesla en 2006, ayudando a la naciente empresa de vehículos eléctricos a recaudar un total de 40 millones de dólares. Invirtió otros 500.000 dólares en el fabricante de automóviles en diciembre de 2008, como parte de otra recaudación de fondos de 40 millones de dólares que fue "suficiente para mantener las luces encendidas solo un poco más de tiempo", escribió el autor Hamish McKenzie en "Insane Mode: How Elon Musk's Tesla Sparked an Electric Revolución".

Sin embargo, el nombre de Brin no aparece en ninguna de las presentaciones de la SEC de Tesla, lo que indica que nunca fue propietario de más del 5 % de la empresa y no vendió ninguna acción cuando se hizo pública en junio de 2010. Como resultado, el tamaño y el valor de la participación de Brin en Tesla, y si la vendió, sigue sin estar claro.

Aún así, si asumimos de manera conservadora que Brin poseía 500.000 dólares en acciones de Tesla luego de la OPI de la compañía, su participación valdría más de 100 millones de dólares hoy, informa Insider, el medio estadounidense. Las acciones de Tesla se han disparado desde menos de $ 4 ajustados por división cuando se cotizaron por primera vez en 2010, a más de $ 800 al cierre del viernes, una ganancia de aproximadamente 200 veces.

El elevado precio de las acciones de Tesla también ha generado enormes ganancias para otros accionistas. El cofundador de Oracle, Larry Ellison, quien anunció en junio que dejaba el directorio de Tesla, poseía alrededor de 15 millones de acciones de la compañía al 31 de marzo. Gastó alrededor de mil millones de dólares en esta posición, que ahora está valorada en más de $12 mil millones.

Además, Musk poseía 265 millones de acciones de Tesla en el último recuento, una participación por valor de 217.000 millones de dólares al cierre del viernes.