Cipriani Punta del Este: el primer resort de la marca en el mundo abre en diciembre

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En el terreno donde funcionó durante décadas el mítico hotel casino San Rafael —demolido en 2019 en parada 11 de La Brava— se construye el primer resort de la marca Cipriani.

El Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este tiene prevista su apertura para diciembre de 2026 y representa una inversión estimada en US$700 millones, según informó La Nación.

Se trata además del primer emprendimiento del Grupo Cipriani en el hemisferio sur. El proyecto se levanta sobre ocho kilómetros de frente oceánico, a apenas 30 metros del mar. Fue diseñado por el estudio del reconocido arquitecto Rafael Viñoly y la construcción está a cargo de Criba, empresa argentina con más de 15 años de presencia en Uruguay. Santiago Tarasido, CEO de Criba, destacó que el terreno es "una joya de Punta del Este" y reconoció que conseguirlo "no fue para nada fácil".

El complejo incluirá hotel, residencias, casino, siete restaurantes, spa, locales comerciales de lujo y entretenimiento. El proyecto contempla también una réplica del histórico San Rafael, que conservará el techo a dos aguas y la característica silueta de ladrillo del edificio original.

El hotel tendrá 64 suites divididas en categorías Classic y Premium, con superficies de entre 66 m² y 85 m², más cuatro penthouses de entre 250 y 512 m². Las reservas ya están disponibles: las tarifas arrancan en US$1.550 por noche para una suite deluxe con capacidad para tres huéspedes y llegan a US$21.550 por la penthouse doge suite, que puede alojar a seis personas.

La gastronomía será uno de los pilares del emprendimiento, con siete restaurantes y bares. El más emblemático será Harry's Bar, que lleva el nombre del local fundado por Giuseppe Cipriani en Venecia en 1931, donde nacieron el Bellini y el Carpaccio. El resto de la propuesta se completa con Cipriani, de carta italiana clásica; Yotto, de inspiración japonesa; Biblioteca, orientado a café y cócteles; The Grill, especializado en carnes y pescados; Socialista, un bar nocturno; y Lido, un beach club frente al mar.

Desde el grupo aseguran que un huésped puede pasar entre tres y cuatro días completos dentro del complejo sin necesidad de salir y sin repetir restaurantes. El casino también será parte central del resort, con slots y mesas de última generación, sectores VIP, un club privado y un restaurante exclusivo para miembros, en línea con la vida nocturna que caracterizó al San Rafael. Uno de los espacios más relevantes será el Salón Gótico, de 1.911 m², que recreará uno de los ambientes más icónicos del antiguo hotel.

Ese salón tiene historia propia: allí se celebró en 1967 la Reunión de Presidentes de América, con la presencia del entonces presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson, y en 1961 la Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA. Entre los amenities del hotel figuran spa y wellness center, piscinas indoor y outdoor, gimnasio, estudios de yoga y pilates, kids club, galería comercial y canchas de pádel.

El proyecto también contempla tres torres residenciales de 30, 45 y 60 pisos. La principal alcanzará los 320 metros de altura: los primeros 15 pisos estarán destinados al hotel y sus amenities, mientras que del piso 16 al 45 se ubicarán 65 residencias de entre 200 m² y 1.620 m², con precios que parten desde US$2.127.000. La primera torre de Cipriani Residences Punta del Este estará lista en 2028. El 60% de las residencias ya están vendidas, según informó la empresa.

Entre esas operaciones se destaca la venta de uno de los tres penthouses a un comprador europeo por US$16.680.000. Horacio Cacace, responsable de Argentina Sotheby's, describió en 2025 esa unidad como la propiedad más cara de la primera torre: tiene 1.620 m², seis dormitorios, nueve baños, biblioteca privada, cinema, gimnasio, ascensor privado, sauna seco y húmedo, piscina cubierta, cava y toilette. Entre los amenities de las residencias se incluyen sala de screening, biblioteca, games lounge, estudios de arte y podcast, además de servicios como grooming para mascotas y personal training on demand.

El interiorista Hassen Balut, encargado del diseño de interiores, describió la propuesta como "una experiencia en la que cada ventana enmarca Punta del Este como una postal única e irrepetible". Con la apertura del hotel prevista para diciembre de 2026 y la primera torre residencial lista en 2028, el proyecto ya posiciona a Punta del Este como destino de referencia para el ultra lujo a escala global.