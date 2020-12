Carta abierta a las autoridades nacionales y departamentales

Empresas

Luego de anunciadas, no hemos logrado confirmar el alcance de las mismas para nuestro sector.

Nuestra Cámara representa a buena parte de la Industria de los Eventos, que se encuentra paralizada desde el pasado 13 de marzo, sin duda somos de los sectores más afectados y castigados por esta pandemia. Y seremos de los últimos en volver a nuestra actividad.

Semanas atrás, y luego de mucho trabajo e inversión logramos se nos aprobara un protocolo, con una pequeña apertura, el mismo no sabemos al momento si está vigente o no. Cabe destacar, que durante ese proceso de ajustes del protocolo nuestra Cámara no tuvo ninguna participación.

Nuestra Industria ocupa, u ocupaba, miles de puestos de trabajo, es algo que hemos manifestado en reiteradas oportunidades a las diferentes autoridades de gobierno que no escuchan, no entienden, o no quieren entender.

Somos los primeros en trabajar en las máximas medidas de seguridad para la realización de eventos, y consideramos poder aportar mucho a quienes toman decisiones para que entiendan la dinámica de nuestro trabajo y las herramientas disponibles para tener eventos seguros.

De hecho, venimos trabajando desde hace varias semanas en una suerte de certificación o sello sanitario para nuestros socios, para tranquilidad de los trabajadores del sector y los asistentes a nuestros eventos.

Somos conscientes del momento y hemos realizados campañas de concientización recomendando disminuir la circulación, los contactos y tomar todas las medidas preventivas, nos consideramos un sector altamente responsable con la sociedad.

Nos enteramos de subsidios para algún sector de la economía y sentimos una profunda tristeza e indignación y terminamos de entender que nuestra Industria no existe para el Gobierno, ¿Será porque no tenemos un Ministerio que nos represente? No debería ser así, somos todos uruguayos.

Nuestro sector desde el 13 de marzo no solo no recibió el menor apoyo económico, sino que nunca sentimos tener la posibilidad de dialogar en profundidad sobre estos temas.

Hoy el sector, y luego de más de 9 meses, se encuentra sumergido en una situación económica muy grave, miles de familias la están pasando muy mal, y esto parece no importarle a nadie del gobierno.

La falta de reconocimiento y sensibilidad con nuestro sector ya es alarmante.

Es por todos los motivos expuestos, que solicitamos en forma urgente una mesa de diálogo y de trabajo.

Se nos quedan por el camino, miles de trabajadores, emprendedores, empresarios de los rubros más diversos, y con la misma rebeldía que trabajaremos para aplanar la curva, lo vamos a hacer para encontrar soluciones y oxígeno para muchos uruguayos que han dedicado su vida a este sector, y no merecen morir comercialmente con la absoluta indiferencia de las autoridades de gobierno.

Germán Barcala

Presidente de CEU

Rafael Carriquiry

Vice presidente de CEU

Gonzalo Maneiro

Secretario de CEU