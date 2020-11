Car One celebró la inauguración de su primera etapa en el país

Noticias





Car One, el proyecto que revolucionará la experiencia de compra de la industria automotriz en Uruguay, abrió sus puertas al público con una ceremonia de inauguración que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou; la primera dama, Lorena Ponce de León; el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; el actual y el electo intendente de Canelones, Tabaré Costa y Yamandú Orsi, respectivamente; así como de Manuel Antelo, el empresario y líder del sector automotor de Argentina, creador de la iniciativa.



"Estamos orgullosos de trasladar este modelo de negocios al Uruguay, que sin lugar a dudas contará con el mismo éxito que posee en Argentina, brindando a su vez, una experiencia de compra de los servicios en movilidad tan original como eficiente para el público local", expresó Antelo.



Ubicado en Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros, Car One es el primer megacentro de automóviles del país, que otorgará a sus clientes una nueva, eficiente y rápida manera de adquirir sus vehículos y todos los servicios vinculados con la compra de los mismos, contemplando desde la manera de abonarlo hasta el seguro, en el mismo día y lugar.



La oferta incluye una amplia variedad de modelos de 12 marcas 0 km que representan más del 75% de las ventas del mercado y 400 usados garantizados en stock, que el público podrá probar, para seleccionar su nueva unidad o renovarla, entregando incluso el vehículo anterior como forma de pago, contando con el respaldo de esta firma de larga trayectoria.



"Brindamos una amplia variedad de opciones, en la que sin lugar a dudas los clientes encontrarán el vehículo que están buscando, tanto para comprar el primero como para renovarlo, contando a su vez con la posibilidad de entregar su unidad usada como forma de pago, además nuestros clientes tendrán la posibilidad de vender su auto mediante nuestro- Sistema de compra inmediata - , o bajo nuestro programa de - Dueño vende - "agregó Omar Daneri, CEO de Car One Uruguay.



Abierto al público todos los días de las 10 a las 20 horas, el sitio brindará, además, una experiencia ideal para disfrutar con toda la familia, al recorrer el moderno edificio diseñado por el estudio Gómez Platero y construido por la empresa CIEMSA, así como al apreciar el paisaje natural que rodea al predio de 14 hectáreas en el que se encuentra.



Asimismo, ya está disponible el primer sitio de e-Commerce de autos del país en su web oficial www.carone.com.uy .



La presente inauguración corresponde a la primera de las tres etapas de este proyecto, que comenzó en mayo de 2017 y que requerirá una inversión total de aproximadamente 100 millones de dólares, el cual generará más de 500 puestos de trabajo directos.



La segunda fase, contempla la apertura de los locales comerciales y el supermercado prevista para el primer semestre del 2021 y la última fase consiste en un predio residencial de 200 apartamentos, cuya construcción comenzará también el próximo año.



Para conocer más acerca de Car One, se puede seguir sus redes sociales a través de @caroneuy en Facebook e Instagram.