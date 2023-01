Caída del 3,4% en la inversión industrial de maquinaria en el último trimestre del 2022

Noticias

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) publicó recientemente el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ), en el que afirma que existe una caída del 22% de la inversión el último trimestre del 2022 con respecto al último del año 2021, así como una caída del 3,4% si se comparan los últimos dos trimestres del 2022.

Aun así, el año 2022 cerró con un crecimiento total de 7,7% con respecto al 2021.

La inversión de las empresas industriales

La empresa industrial que realizó la inversión más alta a título propio fue Arboreal, con un total de US$ 17.1 millones, según informó la CIU. Además, sostuvieron que, por parte de dicha empresa, las importaciones más destacadas fueron máquinas y herramientas para trabajar madera, así como máquinas de transporte.

El ranking lo completó la empresa Dank S.A, con US$ 3.9 millones; Montepaz, con US$ 3.6 millones; Cementos Artigas, con US$ 3.3 millones y FNC, con US$ 3.2 millones.

La inversión en el sector privado

El IMEQ en el sector privado registró un crecimiento del 7,7% si se compara las inversiones totales del último trimestre 2021 con las del último trimestre 2022. Pero, en relación con los dos últimos trimestres del 2022, el Índice afirma que sí existe una caída de un 1%.

Sin embargo, desde la CIU destacan que esta inversión se ubica en “niveles relativamente altos en la comparación histórica”.

La inversión en el sector público

Con respecto al sector público, el informe de CIU informó que el IMEQ del último trimestre del 2022 creció 8,5% en comparación al último trimestre del 2021, y se detectó una caída del 2,3% del tercer trimestre al cuarto trimestre del 2022.

Además, se enfatizó en el informe que, a diferencia del sector privado, “la inversión pública en maquinarias y equipos se mantiene en niveles históricamente deprimidos”.