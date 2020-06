CAMPUS PARTY Edición Digital Global 9 al 11 de julio en 30 países

Noticias

Campus Party, el festival de innovación, ciencia y tecnología más grande del mundo, se presenta por primera vez en una edición digital y global. Campus Party Edición Digital, el mayor evento para innovadores en la historia, se llevará a cabo en más de 30 países en simultáneo del 9 al 11 de julio.



Un formato único, con 3 días de contenidos non-stop. Un escenario global con más de 50 speakers reconocidos internacionalmente. Cinco escenarios temáticos regionales abordando temas como: energía renovable y medio ambiente, ciencia y salud, trabajo y economía, educación y ciudades inteligentes, creatividad y entretenimiento. Una Job Factory internacional para joven talento y un Llamado Global de Ideas para conectar a innovadores en todo el mundo con el fin de trabajar juntos en los grandes desafíos que enfrenta la humanidad hoy, a través de la tecnología.



Entre los expertos que compartirán sus ideas acerca de cómo el mundo se está reconfigurando a partir de esta crisis global, se encuentran: Al Gore (ex vice presidente de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel), Edward Snowden (consultor tecnológico), Jon `Maddog´ Hall (Director Ejecutivo de Linux Professional Institute), Sharron McPherson (Fundadora del Centre for Disruptive Technologies), Sir Tim Berners Lee (Inventor de la World Wide Web), Anett Numa (Asesora de Transformación Digital en e-Estonia Digital Transformation Advisor), Silvia Lugo (CPO de Proyecto Arapy), Fredi David Vivas (CEO de Rocking Data) y Patricio Pagani (Fundador y CEO de Black Puma), entre otros.



"Este año no podremos tener nuestra edición presencial en Uruguay que el año pasado llevó a 8000 participantes al Centro de Convenciones de Punta del Este, pero tenemos la oportunidad de crear nuestra extraordinara primera edición global digital con oradores de primer nivel internacional y millones de participantes conectados entre sí." expresó, Ever Míguez, Socio de Campus Party Latinoamérica. "Los jóvenes, ya sean emprendedores o estudiantes universitarios, que normalmente participan de Campus Party, tienen la innovación y la curiosidad en su ADN y son nuestra esperanza para un mejor futuro. Son los que pueden "Resetear el Planeta" (Reboot the World), incluso desde casa, gracias a la tecnología."



El nuevo Campus Party Edición Digital confirma el importante rol de Campus Party en apoyar el desarrollo de joven talento en todo el mundo, contribuyendo a potenciar iniciativas que tengan un impacto positivo al nivel social y en cada persona.



Para participar en Campus Party Edición Digital el registro es gratis en: https://uruguaydigital.campus-party.org/





Campus Party Global: Campus Party ha tenido 80 ediciones en 15 países (Italia, Alemania, Reino Unido, España, Holanda, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Singapur y Uruguay). Con más de 3 millones de participantes, una comunidad de 700 mil campuseros, y cientos de empresas, instituciones, medios, universidades y ONGs como partners, es el mayor evento de innovación, ciencia y tecnología del mundo.



