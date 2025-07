BTG Pactual de Brasil anunció compra de HSBC en Uruguay: cuánto pagó y a qué áreas apunta

Empresas

El banco brasileño BTG Pactual anunció este lunes la adquisición de la operación de HSBC en Uruguay, lo que constituye su ingreso al país.

“El valor de la transacción es de US$ 175 millones, incluyendo tanto patrimonio como instrumentos de capital adicionales, y está sujeto a ajustes para reflejar los cambios en el capital hasta el día del cierre”, informó el banco brasileño a través de un comunicado.

La empresa afirmó que BTG Pactual pasará a operar en Uruguay “en las áreas de banca minorista, Corporate & SME Lending, Investment Banking y Wealth Management, con una oferta completa de productos y servicios para el público que reside o tiene negocios en el país, así como para empresas de todos los tamaños”.

El ejecutivo al frente de las operaciones será Rodrigo Goes. Además de Brasil, el banco ya tiene presencia en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

El comunicado da cuenta de que HSBC tenía cinco sucursales en Uruguay a finales de 2024, así como US$ 144 millones en patrimonio neto y US$ 47 millones en instrumentos de capital adicionales en poder del Grupo HSBC, llegando a US$ 191 millones de capital total.

“La conclusión y cierre de la transacción están sujetos a la verificación de ciertas condiciones precedentes, incluyendo la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias”, señala el comunicado.

