Atención productores uruguayos, Ta-Ta está sumando colaboradores de distintos rubros

Noticias

ESPACIO PATROCINADO

En esta nueva apuesta al Uruguay, Ta-ta se lanza a incentivar la producción, a buscar productores, ¿cómo va a ser eso?

Nosotros hemos conducido nuestro negocio mediante cuatro pilares: primero, Ta-Ta es el mejor lugar para comprar, segundo es el mejor lugar para trabajar pero sobretodo, el mejor lugar para invertir. Por último, pero no menor, pretendemos impactar positivamente en todas las comunidades donde operamos, creemos que es una continuación de lo que venimos haciendo hace tres años. Siempre decimos: primero busquemos un proveedor uruguayo, Nos acercamos a cualquiera de los departamentos y nos damos cuenta de que hay gente, que hay producción. Cada producción que tenemos abordo es toda producción que funciona muy bien con excelentes estándares y le damos unos muy buenos precios a la góndola. El marco es una continuidad, lo veníamos haciendo de una manera, pero ahora lo estamos comunicando y estamos invitando a los productores a sumarse.

¿Cómo va a ser el proceso de selección para que todos tengan chance?

Nosotros lo que estamos buscando es cómo hacer para seguir llevando el mejor producto al mejor precio. Entonces hay dos temas: el primero, es la góndola. El tamaño de nuestra góndola es finita, Segundo, hay que distinguir también que ese proveedor, ese productor, tiene la capacidad de producir al principio únicamente para las góndolas del o los Ta-Ta que que están cercanos. Hoy ya tenemos la capacidad de que cualquier producto que sea entregado en nuestras sucursales llegue a cualquiera de las otras sucursales por nuestra red de logística. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor de los escenarios posibles?, que ese productor pueda estar en "N" cantidad de góndolas físicamente, pero después ya va a estar en el 100 por ciento del país en forma virtual.

Hoy lo que tenemos abierto es una página web donde los proveedores se van anotando. Luego de eso, nos vamos a dirigir a cada uno de los departamentos a tener conversaciones con ellos para entender bien cada situación.

Está la sensación de que hay muchos productores, pero quizás no estén en la dinámica como para poder ser proveedores sino que necesiten que se les ayude para poder entrar.

Los vamos a tener que llevar de la mano, vamos a tener tutores, coaches, que los van a ayudar a transitar esto. Porque no es solamente la parte burocrática, también queremos entender el tema de la seguridad alimenticia. Es sumamente importante que se cumplan con todas las normas legales vigentes. También estamos buscando certificarnos como Empresa B, por lo tanto la sustentabilidad para nosotros es sumamente primordial. O sea que, la diversidad, va a jugar un rol bien importante en aquellos productores. Digamos que somos conscientes de que no elegimos el camino más fácil, normalmente no lo hacemos (risas), pero estamos muy comprometidos con el tema y hay muy buena energía dentro de la compañía y la respuesta ha sido muy positiva. Lo que quiero destacar también es la respuesta de todas las autoridades de los distintos departamentos, donde interesantemente muchos de ellos ya tienen programas de incentivo, pero lo que está faltando de alguna manera es la parte de la demanda. Lo que nosotros tenemos es nuestra red de distribución, nuestros locales físicos y nuestros locales virtuales que sirven a todos los uruguayos a lo largo y ancho de los 19 departamentos.

Una buena noticia en este año tan particular

Yo creo que es muy importante. Nosotros consideramos mucho el rol de nuestra empresa dentro de la sociedad. No hay una empresa sustentable ni viable en el tiempo si las comunidades no están pujantes y sustentables en ese tiempo también. Somos parte de la comunidad y si a la comunidad le va mal a nosotros nos va a ir mal. En esta línea, no podemos ser ajenos a la realidad. Por lo tanto, si de alguna manera podemos empujar para que de alguna manera empiece un ciclo productivo por el simple hecho de que un producto este en nuestra góndola, bienvenido sea.

Tambien les ha ido muy bien, porque lo puedo constatar a diario, con los productos que son de la propia marca, ¿no es así?

Sí. No nos deja de sorprender nunca la potencia de nuestra marca. Hay una clara relación de confianza. Nuestra responsabilidad, al ya estár en las heladeras y en las alacenas, es una responsabilidad altísima porque nuestra marca es nuestra reputación y sobre todas las cosas, tenemos siempre en cuenta nuestro compromiso de seguir con el con el propósito de bajar el costo de vida en Uruguay. Por lo tanto, si lo podemos lograr con nuestra marca, y con una relación de precio/calidad que sea adecuada (con una calidad igual o mejor a la del líder y a un mejor precio), yo creo que la apuesta es la normal, ¿no?

Y el consumidor, además de por el precio, elige el producto por ser nacional

Sí, yo soy un defensor de la libertad de los consumidores. Los consumidores de hoy son libres de meterse en una pagina web y haciendo 2 clicks el producto que esta sentado hoy en Miami en 72 horas está sentado en Uruguay, y eso hoy es posible. Es posible hacerlo y es accesible te diría que para un porcentaje muy alto de la población porque lo único que necesitas es una tarjeta. Hasta con una tarjeta de débito se puede hacer. O sea que, en el fondo, tenes una tarjeta e internet y el mundo es tuyo. Esa libertad que tienen los consumidores esta claramente reflejada hoy. Sin embargo, definitivamente el espíritu nacional, el espíritu celeste, está presente y no podemos ignorarlo por lo que ese espíritu solidario obviamente también juega, y devuelta, es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Yo creo que es algo muy positivio, estamos muy contentos y somos muy optimistas respecto de todo lo que está sucediendo y creemos que vamos a poder de alguna manera poner nuestro granito de arena a disposición de los productores y consumidores uruguayos. En resumen, lo que estamos haciendo es uniendo puntos: unimos una infraestructura muy importante de locales con una estructura muy importante de logrística y con una infraestructura muy importante digital y de tecnología, que permite hacer esto.

La iniciativa

La iniciativa de Ta-Ta tiene como marco de referencia el Programa para el desarrollo de productores nacionales Primero Uruguay, y busca fomentar el desarrollo de productores nacionales que muchas veces ven postergada la posibilidad de ofrecer productos al mercado y a grandes cadenas de supermercados, sea porque sus productos aún no son conocidos, no cuentan con presupuestos para comunicación, no pueden mejorar sus producciones, requieren de ayuda económica para inversiones de capital de trabajo o simplemente, no saben cómo proceder.

Los interesados deben ingresar a primerouruguay.tata.com.uy. Alli podrán informarse sobre las características del programa, acceder a las bases y condiciones y completar la ficha de inscripción para que podamos conocer sus productos y las características de cada emprendimiento o empresa.

Se seleccionarán los productores y/o emprendimientos, en función de las características presentadas por cada uno, teniendo en cuenta fundamentalmente el grado de inclusión de personas con discapacidad, participación de la mujer, impacto medioambiental, entre otras, y de acuerdo a la necesidades y oportunidades que se presenten en el mercado.

En la siguiente etapa podrán contar con un tutor para guiarlos en el proceso y asistirlos en lo necesario para que su producto/empresa cumpla con todos los requisitos necesarios, ya sean estos de registro, legales, técnicos, sanitarios o comerciales.

A medida que se avance en el proceso ofreceremos vínculos con bancos e instituciones financieras las que podrán brindar asistencia a cada uno de los desarrollos que se planteen y destinos productivos, en función de sus productos y tipo de emprendimientos.