Empresas

Así fue el primer aviso publicitario de una empresa de Musk en el Super Bowl

El Super Bowl se ha consolidado como el mayor evento publicitario del planeta, con marcas de todos los sectores compitiendo por captar la atención de una audiencia que supera los 100 millones de espectadores.

Este domingo fue la empresa SpaceX de Elon Musk la que emitió su primer anuncio en Super Bowl, marcando paso hacia la publicidad de gran escala mientras busca ampliar la adopción de su servicio de internet satelital Starlink, y al mismo tiempo que la empresa se perfila para cotizar en bolsa.

La publicidad por la vía más tradicional supuso un cambio para las empresas de Musk, que hasta ahora habían evitado este tipo de estrategias.

El anuncio de 30 segundos incluyó el audio de un discurso del autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, acompañado de imágenes del Falcon 9 de SpaceX y de los propulsores espaciales Starship regresando a la Tierra.

Fast, affordable internet. Available all around the world!



Order in less than 2 minutes by visiting https://t.co/fUko3xSviJ or, if you live in the US, by calling 1-888-GO-STARLINK to get connected with the Starlink service plan that works best for you ??????? pic.twitter.com/D17EDQi9wL — Starlink (@Starlink) February 8, 2026

Montevideo Portal