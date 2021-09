Argentina salda primer pago de capital al FMI a la espera de un nuevo acuerdo

Noticias

El compromiso que se saldó hoy es el primer pago de capital previsto en el acuerdo de auxilio financiero sellado entre Argentina y el FMI en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

"Hoy, día 22, es el pago de capital de 1.900 millones de dólares (sic), que fue ese endeudamiento que tomó en el año 2018 el Gobierno de Juntos por el Cambio", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con la radio AM750.

Ese acuerdo estipuló préstamos al país suramericano por hasta 56.300 millones de dólares, de los cuales finalmente se desembolsaron 44.200 millones de dólares, una deuda que actualmente, por la aplicación de intereses y variaciones en el tipo de cambio, asciende a 45.455 millones de dólares.

Según confirmó Guzmán, para hacer frente al vencimiento de este miércoles Argentina recurrió a parte de los derechos especiales de giro (DEG) por un total de 4.334 millones de dólares que el propio FMI giró hace un mes al país sudamericano como parte de una decisión global del organismo para reforzar la liquidez mundial afectada por la pandemia de covid-19. Argentina también prevé utilizar DEG para saldar el próximo vencimiento de capital con el FMI, también por 1.880 millones de dólares, previsto para diciembre próximo.

PESADOS VENCIMIENTOS, BAJO NEGOCIACIÓN

Según el acuerdo "stand by" de 2018, Argentina debe cancelar el capital de los créditos recibidos a partir de este mes, con el vencimiento operado este miércoles, y hasta 2024, pero el Gobierno argentino asegura que el país, que arrastra tres años de fuerte recesión y serios desequilibrios macroeconómicos, no tiene capacidad de pago. De acuerdo a lo pactado hace tres años, el país suramericano debería pagar al organismo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024.

El proyecto de ley de Presupuesto 2022, remitido la semana pasada al Parlamento por el Gobierno de Alberto Fernández, no incluye pagos al FMI el próximo año ya que el Ejecutivo da por sentado que se alcanzará un nuevo acuerdo "con condiciones financieras razonables" durante 2022 "que permita extender los vencimientos más allá de 2024".

"Se mantiene en marcha la negociación con el FMI para definir un nuevo programa que permita, en primer lugar, un proceso de recuperación de la economía argentina que genere las condiciones para el repago de las deudas con el organismo", indica el proyecto de Presupuesto. El Ejecutivo argentino pretende alcanzar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas, con menores tasas de interés y plazos de pago de como mínimo 10 años.

UN PRÉSTAMO "VERGONZOSO"

El ministro Guzmán reiteró hoy que la deuda contraída con el FMI "es uno de los peores problemas" que deja el Gobierno anterior: "Ese préstamo fue vergonzoso. No se utilizó un solo dólar en mejorar la capacidad productiva de nuestro país, en dar condiciones para que haya más trabajo, más oportunidades, nada de eso ocurrió", lamentó.

"Parte de ese dinero, alrededor de 21.000 millones, se utilizó para pagar deuda insostenible a acreedores privados extranjeros, que después nosotros reestructuramos, (...) y otra parte, alrededor de 24.000 millones, se fueron de Argentina", reprochó. Es por eso que, según remarcó, lo que trata de hacer el actual Ejecutivo es "resolver ese problema".

"Enfrentar este pago que se hace al FMI no tiene que ver con que nos guste o no nos guste. De hecho no es que nos guste, sino que tiene que ver con un sentido de la responsabilidad, entendiendo que hay caminos que son realmente desestabilizantes y son peores. Y el camino que buscamos construir es de un acuerdo en el cual se haga lo que nosotros decimos que le hace bien a la Argentina. Y eso se hace en un mundo muy difícil", reconoció Guzmán.

En base a EFE