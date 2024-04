Antel mantuvo ganancias en 2023 y logró un trienio récord: ¿cómo se dividen los ingresos?

Noticias

Antel mantuvo en 2023 sus niveles de ganancias de los últimos dos años. De acuerdo con el balance de ejercicio aprobado ayer por el directorio de la empresa, las utilidades el año pasado fueron de US$ 246,4 millones. La cifra es similar a 2022 (US$ 246,8 millones) y a 2021 (US$ 247,2 millones).

Antel destacó este jueves en un comunicado que estos “constituyen los tres mejores [balances] en la historia”, algo que ya había mencionado la presidenta del ente, Annabela Suburú, días atrás.

“Estos resultados nos motivan para seguir creciendo. Este es un período de fortalecimiento para Antel, con indicadores sólidos de crecimiento, altos niveles de inversión y la posibilidad de realizar aportes que el Estado convierte en obras y servicios para la población", insistió Suburú.

A su vez, los ingresos operativos crecieron hasta US$ 1.121,7 millones. El mayor factor de crecimiento se explica por aumento de clientes y de servicios y modificación de tarifas —aunque fue por debajo de la inflación—, señala Antel en el comunicado.

El 46% de los ingresos operativos corresponden a la telefonía móvil, 42% a datos, 10% a telefonía fija y pública y el 2% restante a otros.

Por otra parte, en 2023 los gastos crecieron más que los ingresos. De todas formas, indica Antel, “se lograron muy buenos índices de rentabilidad e indicadores de liquidez y solvencia financiera”.

“Los servicios móviles convencionales se incrementaron 2,1% respecto a 2022, y considerando además los servicios puros de datos y los referentes a IoT (internet de las cosas) se incrementaron 12,9%. Asimismo se vendieron 334.192 aparatos celulares”, detalla el comunicado.

En lo que refiere a las inversiones, la ejecución en el 2023 fue de US$ 156 millones. Esa cifra está compuesta principalmente de la infraestructura para disponibilizar la red 5G y de las obras de fibra óptica en Montevideo y el interior del país.

Por otra parte, en 2023 el aporte de Antel a Rentas Generales alcanzó a US$ 116 millones (US$ 143 millones incluyendo pagos devengados del año anterior).

“En suma: Antel presenta una sólida situación financiera, un balance con resultados extraordinarios, una ejecución del 100% de las inversiones previstas, crecimiento de cantidad de clientes y servicios, un índice de endeudamiento mínimo de 0,19 y una caja de US$ 213,9 millones, en comparación con los US$ 68,6 millones al finalizar el 2019, que permite hacer frente a los nuevos desafíos”, concluye el comunicado.