Aerolíneas Argentinas compra 18 aviones nuevos e invierte más de USD 65 millones

Aerolíneas Argentinas anunció la compra de 18 nuevos aviones en el marco de un ambicioso plan de renovación y expansión de su flota, con una inversión total de más de 65 millones de dólares. La operación contempla la adquisición de 14 aviones Boeing 737 Max8 y cuatro Airbus A330 Neo, y será financiada con recursos propios de la empresa estatal.

ASegún informó este viernes una fuente de la compañía a la agencia AFP, los primeros dos Boeing 737 Max8 llegarán en 2026, mientras que el resto del pedido se completará entre 2027 y 2029. En paralelo, la aerolínea incorporará cuatro Airbus A330 Neo, una aeronave de largo alcance reconocida por su eficiencia y confiabilidad, que reforzará la oferta internacional de la firma.

Actualmente, Aerolíneas Argentinas opera una flota de 82 aeronaves y cubre 37 destinos nacionales y 22 internacionales en América Latina, Estados Unidos y Europa.

La inversión también incluye la modernización de los interiores de cabina de los aviones en operación, así como la instalación de servicio de conectividad wi-fi en toda la flota, una demanda creciente entre los pasajeros.

"Con este hito, Aerolíneas Argentinas confirma que se transformó en una compañía con capacidad de inversión y proyección con recursos propios", afirmó el presidente de la compañía, Fabián Lombardo, en un comunicado.

Este es el primer proyecto de renovación de flota financiado con fondos propios desde que Aerolíneas fue reestatizada en 2008. La empresa había sido privatizada en 1990 a favor de la española Iberia, pero fue recuperada por el Estado argentino hace 17 años.