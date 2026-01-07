“Reiterados piquetes”: Megal reclama “herramientas previstas para garantizar libre acceso”

Empresas

La empresa Megal advirtió este miércoles en un comunicado sobre “los reiterados piquetes obstructivos que, en forma ilegal e ilegítima, impiden la carga y descarga de camiones en el frente de carga de la empresa, paralizando totalmente las operaciones del sector”.

Por tanto, piden que en el Poder Ejecutivo “apliquen de manera efectiva las herramientas previstas en la normativa vigente para garantizar el libre acceso a las instalaciones y el ejercicio del derecho al trabajo”, según un comunicado de la empresa al que accedió Montevideo Portal.

Megal señaló que la desvinculación de cuatro trabajadores ocurrida en octubre de 2025 fue “consecuencia de reiteradas y continuas faltas, con aviso y sin aviso, que tornaron la actividad ineficiente y generaron sobrecostos imposibles de solventar” y agregó que, luego de ser desvinculados, “los extrabajadores iniciaron bloqueos en los accesos a la planta, impidiendo el libre ingreso y egreso de personas y mercaderías, y afectando el normal ejercicio de la actividad empresarial”.

En el comunicado, la empresa señaló que las acciones “impiden” el cumplimiento de los contratos de servicios con empresas como Ducsa, a la que Megal realiza el envasado, y afirmó que “como consecuencia directa de esta interrupción forzada de la actividad, la compañía se ha visto obligada a disponer una reducción temporal de tareas, enviando a parte de sus empleados al seguro de desempleo”.

