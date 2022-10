¿Qué es la multiadquirencia y qué cambios trajo para comercios y consumidores?

Noticias

Multiadquirencia esto, multiadquirencia lo otro. Hace un mes entró en vigencia el último tramo de aquello que comenzó como política orientada del Banco Central del Uruguay en 2020: la multiadquirencia para la oferta de pago con tarjetas en los comercios de Uruguay.

¿Qué significa? Que desde el 1° de setiembre, todos los comercios que así lo deseen pueden disponer, mediante un único contrato, de la posibilidad de cobrar mediante todas las tarjetas de débito y crédito del mercado. Hasta ahora lo que ocurría era que los adquirentes, que son los intermediarios entre las empresas de tarjetas (Visa, Mastercard, Oca, American Express, etc.) y el comercio, tenían exclusividad con alguno de los sellos, entonces eso llevaba a que los comercios tuvieran que elegir a cuál o cuáles empresas contratar.

Para el titular del BCU, Diego Labat, la medida aumenta la competencia y permite mejorar los servicios y los costos para los comerciantes. En los papeles, según el relevamiento que hizo Montevideo Portal a un mes de implementada la medida, la cosa no ha cambiado mucho en esto último.

Consultado por este medio, Labat fue cauteloso y señaló que lo que cabe esperar es una mejora en el servicio y eventualmente en costos para los comercios, pero que no es posible prever una mejora para el consumidor final.

¿Cómo era antes?

Antes de la multiadquirencia exisitían 4 redes de POS:

*POS2000, un consorcio entre VisaNet (VISA), Fiserv (Master), OCA y varios bancos con la gran mayoría de POS instalados en el país y administrada por Geocom.

*New Age Data

*Scanntech

*Resonace

Los comercios para aceptar pagos con tarjeta tenían que firmar contrato con la empresa que los representaba y activar ese comercio en la red de POS que decidiera utilizar: en la mayoría de los casos, POS2000. Actualmente, antes de la entrada en vigencia de la multiadquirencia, este consorcio ya se había disuelto y los clientes y POS se habían repartido entre sus socios: parte fueron a VisaNet, parte a Fiserv, parte a OCA.

Entre los jugadores actuales está Resonance, que fue comprada en un 30% por el Banco Itaú, y que brinda servicio de POS a OCA Comercios (también de Itaú), Handy y TotalNet (empresa que reemplazó a VisaNet). También está New Age Data, que fue comprada por el Banco Santander y ahora se llama Getnet. Y, por último, están Scanntech y Geocom.

A estos, pero sin POS, se les añade MercadoPago, que también ofrece a los comercios cobrar electrónicamente mediante código QR y brindar el servicio de pago con tarjetas a los consumidores.

A partir de la multiadquirencia todos los servicios intermediarios pueden brindar todas las opciones de tarjetas y ofrecen, mediante un único contrato y en forma centralizada, el acceso a los datos y liquidaciones unificadas. Los comercios también pueden optar por contratar solo el servicio de POS y manejarse en forma independiente con cada tarjeta de crédito (que liquidará las ventas al final de cada jornada o en el período de tiempo establecido).

En materia de costos, los POS oscilan entre los 465 pesos (más IVA) aquellos con cable, hasta los 1.500 pesos (más IVA) para los inalámbricos. En ambos casos se trata de precios mensuales.

En cuanto a los costos por transacción, los montos van de 1,15% por transacción con débito a 3,55% por transacción con crédito. Estos números, sin embargo, pueden modificarse según el peso de los comercios y actores involucrados.

Actualmente, explicó Labat, el BCU no regula el valor de las comisiones que las tarjetas cobran a los comercios, pero existe un acuerdo de 2018 que rubricaron las principales empresas que existían entonces en el que estipularon precios mínimos y dispersión máxima entre este mínimo y máximo que podía cobrar una de ellas. Mercado Pago, que no forma parte de ese acuerdo, establece comisiones del 4,99% si la liquidación es pasados los 20 días, pero lo eleva hasta 5,99% en el caso de que el dinero sea acreditado al comerciante en el momento.

Entre el juego también está Handy, que no existía al momento de dicho acuerdo de 2018, y que técnicamente no es un adquirente. Es “una figura diferente al multiadquirente”, según el gerente de negocios de la empresa, Sebastián Salveraglio, que explicó que son “facilitadores de pago, es decir, subadquirentes”. Y además de ofrecer a los comercios que puedan aceptar pagos con VISA, OCA, Master, Cabal, Anda, Amex, Club del Este, Edenred y próximamente Passcard, suman otros medios de pago diferentes a las tarjetas, como ser redes de cobranza, banca digital y una solución Buy Now Pay Later, muy utilizada en e-commerce.

“Los principales beneficios de contratar a través de un facilitador de pagos son principalmente la simplificación del onboarding (menos contratos y acuerdos con diferentes medios de pago a firmar), una administración más sencilla (se liquida y paga todo junto, evitando conciliaciones engorrosas con cada uno) y la concentración en un único proveedor que dé respuesta ante cualquier inconveniente”, señaló Salveraglio.

Handy también varía sus comisiones en función del tipo de comercio y del momento de la liquidación del dinero, como lo hace MercadoPago. En los planes que publican en la web, que según la empresa no están actualizados ni son referencia absoluta, las comisiones van entre el 2% para débito y el 5% para crédito en la liquidación pasados los 20 días, a comisiones más elevadas cuando se opta por planes de liquidación inmediata.

En el caso de Scanntech, uno de los principales jugadores en materia de multiadquirencia y oferta de POS, las terminales van de 465 pesos (más IVA) a 1.500 pesos (más IVA) y las comisiones son las establecidas anteriormente. Para Diego Slinger, gerente de Nuevos Negocios de la empresa, “los resultados de la multiadquirencia son muy valiosos teniendo en cuenta que la misma beneficia a los clientes con nuevas opciones”.

“En Scanntech estamos orgullosos de poder decir que hemos sido un catalizador importante para que la multiadquirencia exista en el Uruguay”, añadió.

En el caso de Fiserv, que adquirió la gestión de POS de Geocom y administra su propia red, el costo de los POS es el mismo: 465 pesos (más IVA) por mes. El country manager de la empresa, Alberto Varela, aseguró: “La incorporación de Visa completa nuestra oferta de procesamiento en Uruguay, manteniendo el compromiso de brindar un servicio multiadquirente para los más de 50.000 comercios que trabajan con nosotros. Esto nos permite seguir afianzándonos como la red más grande del país y, en alianza con Geocom, continuar sumando nuevos clientes que acepten, procesen y liquiden sus ventas con Fiserv, contando con toda la trayectoria y el respaldo internacional de nuestra empresa”.

Fiserv incorporará Visa a los sellos que ya ofrecía: Mastercard, Maestro, JCB, Líder, Diners Club International, Discover y Sodexo.

Por su parte, TotalNet, que hasta hace poco tenía la exclusividad de Visa, acaba de incorporar a Mastercard (antes exlcusivo de Fiserv). En los próximos meses tienen pensado sumar a las otras marcas del mercado.

“Esto significa efectivamente que el mercado se abrirá a la competencia. Tenemos mucha confianza de poder continuar siendo líderes en el mercado gracias a la relación que hemos construido con nuestros clientes, a la seguridad de nuestro servicio y a la apuesta que estamos haciendo por la innovación y la incorporación de tecnología, que nos va permitir ofrecer soluciones de servicio basadas en la más amplia disponibilidad, confiabilidad y practicidad para potenciar las ventas de los clientes”, explicó Alberto Mello, CEO de TotalNet.

Geocom, asociada a la empresa, ofrece los POS cableados a 465 pesos y los inalámbricos a 1.032 pesos más IVA.

