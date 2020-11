¡Las fronteras están abiertas! y los vuelos en diciembre estarán llenos

FYIADV

El rebrote de Covid-19 en nuestro país nos trae muchas dudas y aflicciones sobre cómo pasaremos las fiestas este año y la forma de vacacionar. Esta situación nos propone una vez más reinventar nuestras costumbres y tradiciones -las grandes reuniones navideñas; las vacaciones en el exterior o incluso el turismo interno-.

Las maneras de saludar, de acercarnos, de hacer deporte, de entretenernos, de hacer las compras, de trabajar, de encontrarnos con nuestros seres queridos, ya cambiaron y nosotros con ellas. Y ¿por qué no ver ahora una oportunidad de crear nuevas tradiciones que resignifiquen las anteriores y nos mantengan unidos? Gripper te propone viajar desde tu casa, comprando en USA desde Uruguay, todo lo que necesites para celebrar estas fiestas, hacer ese regalo tan especial o prepararte para las vacaciones.

El Black Friday

La fecha de descuentos más importante tendrá lugar el 27 de noviembre y sin dudas las mayores rebajas estarán en las compras online. ¡Reservate la fecha porque los vuelos estarán llenos de tus compras!

Este año, se romperá con la tradición de las largas colas que hacían miles de personas esperando a que los centros comerciales de Estados Unidos abran sus puertas para aprovechar las rebajas de este día. Incluso las más grandes tiendas ya preparan sus mejores ofertas para las ventas online y así evitar aglomeraciones. En la plataforma de Gripper podés ver las 12 mejores tiendas para comprar en este Black Friday.

¡Aprontante! desde la comodidad de tu hogar tendrás la oportunidad de comprar ese regalo especial e inesperado para tus familiares, ese regalo que los conecte y los sorprenda. El personal de Gripper se prepara especialmente esos días para procesar todos los pedidos en tiempo y forma, y que tengas tus compras en pocos días en tu casa.

Simple y fácil

Si estabas acostumbrado a viajar para hacer tus compras navideñas y ahora te estás integrando al público de las compras online, la plataforma de Gripper ofrece una experiencia de usuario muy amigable y cercana para que puedas realizar tus compras como si estuvieras en la tienda.

Al registrarte en Gripper, te asignan una dirección personal en Estados Unidos a la que debés enviar tus compras, siguiendo unos simples pasos, una vez recibidas en tu casillero, se encargan de enviarlas a Uruguay y entregarlas en tu casa.

Si no te quedan cupos en tus tres franquicias anuales libres de impuestos, o no deseás utilizarlos, podés optar por el pago anticipado de impuestos de aduana utilizando el régimen simplificado, de una forma fácil a través de la plataforma de Gripper. Podés hacer compras con fin comercial y no hay límite de veces de compra.